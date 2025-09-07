onedio
Kusursuz: Çin'de 11 Bin Drone Ile Gerçekleştirilen Gösteriyi Ağzınız Açık İzleyeceksiniz

Pelin Yelda Göktepe
07.09.2025 - 12:55

Drone teknolojisi, hayatımıza hızlı bir giriş yaptı ve yine hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Batarya ve kamera teknolojilerindeki gelişmeler, droneları daha dayanıklı ve işlevsel hale getirirken, maliyetlerin düşmesi bireysel kullanımın önünü açtı. Tarım, lojistik, güvenlik, fotoğrafçılık ve film endüstrisi gibi pek çok alanda dronelar etkin çözümler sunmaya başladı. Drone teknolojisinin hızlı gelişimi, gösteri ve etkinlik dünyasında da etkisini gösterdi. Özellikle konserler, festivaller ve havai fişek gösterileri gibi etkinliklerde dronelar, ışık ve görsel şovlarla izleyicilere unutulmaz deneyimler sunuyor.

Çin'de 11 bin done kullanılarak bir gösteri gerçekleştirildi. Droneların kusursuz koordinasyonu ve ortaya çıkan görüntü beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki drone gösterileri nasıl yapılıyor?

Drone ile yapılan görsel gösteriler, önceden detaylı bir planlama ve tasarım süreciyle başlıyor. Gösteride kullanılacak droneların sayısı, uçuş rotaları ve ışık efektleri bilgisayar ortamında programlanıyor ve simülasyonlarla test ediliyor. Test uçuşlarının ardından, izleyici güvenliği sağlanmış alanlarda gösteri gerçekleştiriliyor. Dronelar, koordineli hareket ederek gökyüzünde şekiller, yazılar veya animasyonlar oluşturuyor ve böylece geleneksel havai fişeklere alternatif, yaratıcı ve çevre dostu bir görsel deneyim sunuyor.

twitter.com

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
