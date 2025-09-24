Kuruluş Orhan'ın Set Görüntülerinden Uzak Şehir'deki Boran'a TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Salı akşamları TV kanalları full dolu olarak izleyiciyi epey zorluyor.
Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim kurmaya devam ediyor.
NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak yeni sezona bomba bir giriş yaptı.
Burak Özçivit'in ayrılığıyla Kuruluş Osman dizisinde yepyeni bir dönem başladı.
Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir'in son bölümünde neye uğradığımızı şaşırdık.
Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta? programında gündeme gelen “bekarlara ek vergi” iddiası kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.
Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı dizisini mutlaka izlemişsinizdir.
Kızılcık Şerbeti'nde enfes bir geri dönüş yaşanacak.
Hırsı ve şampiyonluk iddiasıyla çok konuşulan Nagihan Karadere, Survivor'la adeta bütünleşmiş durumda.
Son günlerde gündemden düşmeyen Feyza Civelek, geçtiğimiz gün gazetecilerin kameralarına yakalanıp hakkındaki iddiaları reddetmişti.
