Kuruluş Orhan'ın Set Görüntülerinden Uzak Şehir'deki Boran'a TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2025 - 22:40

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

24 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Salı akşamları TV kanalları full dolu olarak izleyiciyi epey zorluyor.

Dün akşam da televizyon ekranlarında reyting yarışı vardı. Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse ve Bahar ile MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı 23 Eylül Salı günü, iki kategoride zirve gündüz kuşağının oldu.

Detaylar:

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim kurmaya devam ediyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Esra Ezmeci bu defa, Ali Koç başkanlıktan gidince kocası depresyona giren ve cinselliği bırakan bir takipçisinin derdine derman oldu.

Detaylar:

NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak yeni sezona bomba bir giriş yaptı.

NOW'ın yeni dizisi Kıskanmak dizisinde Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Nüzhet karakterinin cep telefonu sosyal medyada epey ilgi çekti. Nüzhet'in eski telefonunu görenler dizinin sanat yönetmenini tebrik ederken bir X kullanıcısı, telefonun Medcezir setinden geldiğini açıkladı.

Detaylar:

Burak Özçivit'in ayrılığıyla Kuruluş Osman dizisinde yepyeni bir dönem başladı.

atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan ismini alarak yeni sezona 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan'da geçtiğimiz günlerde okuma provaları yapılmıştı. Sete çıkan Kuruluş Orhan ekibi çekimlere hızla başlarken setten ilk kareler dizinin resmi X hesabından yayınlandı.

Detaylar:

Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir'in son bölümünde neye uğradığımızı şaşırdık.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin Boran Albora'sının son bölümde hayatta olduğunu öğrenmiştik. Boran'ın diziye geri dönmesiyle Burç Kümbetlioğlu'nun dizide kalıcı olup olmayacağını merak etmiştik. Birsen Altuntaş, bu konuda açıklama yaptı.

Detaylar:

Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta? programında gündeme gelen “bekarlara ek vergi” iddiası kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “bekarlara vergi geliyor” söylentisi, Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta? programında yapılan yorumların ardından merak konusu oldu. Nüfus politikaları ve aile yapısının korunması üzerine yürütülen sohbet sırasında dile getirilen bu iddia, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Detaylar:

Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı dizisini mutlaka izlemişsinizdir.

atv ekranlarının iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın Kore uyarlaması olduğunu hepimiz biliyoruz. Kore'de yayınlanan Queen of Tears dizisinin uyarlaması olan ve başrollerinde Hande Erçel ile Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı cuma akşamları iyi bir performans sergiliyor. Fakat sabırsız seyirci daha şimdiden uyarlama olan bu dizinin orijinalinin nasıl bittiğini merak ediyor. Peki, Queen of Tears finalinde ne oldu? Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakteri Kore versiyonda öldü mü?

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde enfes bir geri dönüş yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuyla diziye geri dönen Selin Türkmen, Çimen karakteriyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda hikayeye geri dönen Türkmen, Gece Muhabiri kameralarına Şerbo hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

Detaylar:

Hırsı ve şampiyonluk iddiasıyla çok konuşulan Nagihan Karadere, Survivor'la adeta bütünleşmiş durumda.

Survivor denince akla gelen ilk isimler genellikle Nagihan Karadere ve Turabi Çamkıran oluyor. Şu an yarışma olmamasına rağmen gündemden düşmeyen Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere, Tuğba Ekinci'nin YouTube kanalına katılarak gündem olacak bir açıklamaya imza attı.

Detaylar:

Son günlerde gündemden düşmeyen Feyza Civelek, geçtiğimiz gün gazetecilerin kameralarına yakalanıp hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Mağazanın içindeyken kameralara ilk kez yakalandığı anın da yayınlanmasıyla birlikte, Feyza Civelek'in verdiği ilk tepki sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
