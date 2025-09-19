onedio
Kuruluş Orhan'daki Oyuncu Değişikliğinden Müge Anlı'daki Üfürükçüye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı Kuruluş Osman Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2025 - 18:58

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

19 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Ziyagil köşkü pek çok kez karışmıştı.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun ilk bölümlerinde Firdevs Yöreoğlu, damadı Adnan'ın paralarını bir güzel harcamıştı hatırlarsanız. Adnan'ın parasıyla tam 140 bin TL tutarında mücevher alışverişi yapan Firdevs'in olay olan mücevherinin değeri günümüz kuruyla 3 farklı şekilde hesaplandı.

“Kuruluş Orhan”, tarih ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle yeni sezonda ATV’nin en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday biliyorsunuz.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güçlü isimlerin yer aldığı ve aksiyon dolu sahneleriyle şimdiden gündemden düşmeyen dizinin oyuncu kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz akşam (18 Eylül Perşembe) yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu

Bildiğiniz üzere evde koltukta otururken soruları yanıtlamak ve stüdyoda yanıtlamak epey farklı oluyor. Stüdyonun yarattığı heyecan bir başka. İşte tam da buna örnek bir an yaşandı.

Sibel Arna’nın programına katılan Ege Kökenli, geçtiğimiz yıllarda yer aldığı Kalp Atışı dizisinin kariyerindeki yerine dair samimi itiraflarda bulundu.

Kökenli, Kalp Atışı dizisinde Bahar karakterine hayat vermişti. Aslında rol kötü bir karakterdi ancak Ege Kökenli’yle birlikte epey sevilmişti. 

Kökenli de dizinin kariyerindeki sıçrama olduğunu dile getirerek, asıl olarak ölüm sahnesiyle birlikte hafızalara kazındığını belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayşe adlı kadın, anlattığı olaylarla akıllara durgunluk verdi.

38 yıllık eşi Muhammet Kurtgöz'ün ortalıktan kaybolduğunu söyleyen Ayşe Kurtgöz, eşinin kandırıldığını iddia etti. Bugün ise eşi yayına bağlandı ve yüzünü göstermeden sorulara yanıt verdi. Müge Anlı’nın adeta sabır testi verdiği anlar ekranlara da damga vurdu.

Yaprak Dökümü dizisi ekranlara damga vuran unutulmaz yapımlardan.

Oyuncu kadrosuyla ayrı, hikayesiyle ayrı etkileyen Yaprak Dökümü hala popülerliğini koruyor. Şimdiyse Ferhunde karakterinin parasını altına yatırsaydı günümüzde ne kadara sahip olacağı hesaplandı.

Cansel Ayanoğlu, kızının estetiksiz haline benzediğini söylemesiyle de gündem olmuştu zamanında.

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Ayanoğlu, zaman zaman gündeme gelen isimlerden. Yarışmada pembe kostümleri, kokoş tiplemesi epey ilgi çekmiş ve kendisi ünlenmişti. Bir kız çocuğu annesi olan Cansel Ayanoğlu, kızıyla da magazinde anılıyor. Şimdiyse bir röportajındaki sözleri dikkat çekti.

