Kerem Aktürkoğlu'nun Gürcistan Maçındaki Golünden Sonra Yunus Akgün ile Sevinci Sosyal Medyada Gündem Oldu

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Gürcistan maçında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golden sonra Yunus Akgün ile birlikte sevinmesi sosyal medyada gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması sonrasında ikilinin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti ancak sahadaki görüntüyle bu dedikoduyu çıkaranlara en güzel cevap verilmiş oldu. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ikinci golün de asistini yapan isim oldu.