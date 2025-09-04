Kerem Aktürkoğlu'nun Gürcistan Maçındaki Golünden Sonra Yunus Akgün ile Sevinci Sosyal Medyada Gündem Oldu

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Gürcistan maçında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golden sonra Yunus Akgün ile birlikte sevinmesi sosyal medyada gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması sonrasında ikilinin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti ancak sahadaki görüntüyle bu dedikoduyu çıkaranlara en güzel cevap verilmiş oldu. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ikinci golün de asistini yapan isim oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrasında Yunus Akgün ile birlikte yaptıkları sevinç:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın