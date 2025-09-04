onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.09.2025 - 18:20 Son Güncelleme: 04.09.2025 - 18:36

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile karşılaşan Filenin Sultanları, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı ve dünya şampiyonasında yarı finale yükseldi. 

Filenin Sultanları yarı finalde Ferhat Akbaş'ın başantrenörlüğünü yaptığı Japonya ile eşleşti. Yarı final karşılaşması 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da oynanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları, ABD’yi geçerek dünya şampiyonasında yarı finale çıktı.

Filenin Sultanları, ABD’yi geçerek dünya şampiyonasında yarı finale çıktı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. 

Filenin Sultanları, 2. setteki oyun dışında maçın geneline hakim olarak 3-1'lik skorla galip geldi. A Milli Takımızın 3-1 kazandığı maçın setleri 25-14, 22-25, 25-15 ve 25-23 sona erdi.

Yarı finale çıkan Filenin Sultanları, dünya şampiyonasında ilk defa yarı finale yükseldi. 

Milli Takımımızın yarı finaldeki rakibi Japonya. Cumartesi günü 11:30’da oynanacak karşılaşmadaki rakibimiz Japonya’nın antrenörü Ferhat Akbaş.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
48
29
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ben Gittim

Bugün sizi sevmeyenlere inat değil sevenlerin şerefine içeceğim…🏆🍻

Single Malt

Öyleyse şerefe bro 🍻

Ertan Arslaner

Yarı finalde rakip Japonya.Japonya'nın da teknik direktörü Türk,değişik bir maç olacak gibi.

fitzpatrick

Yine gördüm ki dünya spor tarihinin en büyük kaptanı Eda Erdem. Tecrübesiyle parkeyi onurlandıran müthiş bir sporcu..İlk sette tek başına 5 blok sayısına imz... Devamını Gör

fitzpatrick

Hakem hatasıyla ABD'ye verilen sayılar saç baş yoldurdu, setin bitimine 5 sayı kala İzmir Marşı çaldırır aklınızı alırız böyle. Şimdi Japonya düşünsün. Dosta... Devamını Gör