Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi Yenerek Yarı Finale Yükseldi
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile karşılaşan Filenin Sultanları, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı ve dünya şampiyonasında yarı finale yükseldi.
Filenin Sultanları yarı finalde Ferhat Akbaş'ın başantrenörlüğünü yaptığı Japonya ile eşleşti. Yarı final karşılaşması 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da oynanacak.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Bugün sizi sevmeyenlere inat değil sevenlerin şerefine içeceğim…🏆🍻
Öyleyse şerefe bro 🍻
Yarı finalde rakip Japonya.Japonya'nın da teknik direktörü Türk,değişik bir maç olacak gibi.
Yine gördüm ki dünya spor tarihinin en büyük kaptanı Eda Erdem. Tecrübesiyle parkeyi onurlandıran müthiş bir sporcu..İlk sette tek başına 5 blok sayısına imz... Devamını Gör
Hakem hatasıyla ABD'ye verilen sayılar saç baş yoldurdu, setin bitimine 5 sayı kala İzmir Marşı çaldırır aklınızı alırız böyle. Şimdi Japonya düşünsün. Dosta... Devamını Gör