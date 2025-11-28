İstanbul'da İki Kişi Arasında "Kedi Sevme" Tartışması Yaşandı

İstanbul pek çok yabancı gezgin tarafından tarihi dokusu, önemli yapıları kadar kedileriyle de tanınan bir şehir. Şehirdeki kediler yabancıların ilgisini öyle çekiyor ki bu durum uluslararası internet aleminde bile popüler olmuş durumda. Tabii ki bu durum tesadüf değil. İstanbul Sultangazi'de de ilginç bir tartışma yaşandı. Bir kadın dükkanının önünde kedi seven esnafı kediye işkence ettiği nedeniyle uyardı. Tartışma anlarını kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntüler şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii görüntüler X kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı yorumlar şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın