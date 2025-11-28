onedio
İstanbul'da İki Kişi Arasında "Kedi Sevme" Tartışması Yaşandı

İstanbul'da İki Kişi Arasında "Kedi Sevme" Tartışması Yaşandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
28.11.2025 - 13:25

İstanbul pek çok yabancı gezgin tarafından tarihi dokusu, önemli yapıları kadar kedileriyle de tanınan bir şehir. Şehirdeki kediler yabancıların ilgisini öyle çekiyor ki bu durum uluslararası internet aleminde bile popüler olmuş durumda. Tabii ki bu durum tesadüf değil. İstanbul Sultangazi'de de ilginç bir tartışma yaşandı. Bir kadın dükkanının önünde kedi seven esnafı kediye işkence ettiği nedeniyle uyardı. Tartışma anlarını kaydetti.

Görüntüler şöyle;

Tabii görüntüler X kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı yorumlar şöyle;

Tabii görüntüler X kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı yorumlar şöyle;

'Bilen bilir o kedi durumdan biraz rahatsız olsa o adamı çizer yoluna devam ederdi'

'Hayvan kadının sesinden daha çok korkmuş :)'

'Severken öldüren bir toplumuz...'

'Kedi hoşlanmadığı yerde durmaz... Kimsenin avukatlığına ihtiyacı olmayan alfa bir hayvandır.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
