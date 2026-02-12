Kazak Gencin İstanbul’daki At Eti Anısı: Dönercide Tadını Hemen Almış

Türkiye’de gıda güvenliği son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada bir anısını anlatan Kazakistan vatandaşı biri ise gıda güvenliğini bir kez daha hatırlattı. Bir dönercide yapılan dönerin at etinden olduğunu anladığını söyleyen Kazak genç, at etini sevdiği için sonrasında yine aynı dönerciye gittiğini ama işletme tarafından ciddi bir uyarı aldığını anlattı.