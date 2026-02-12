onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kazak Gencin İstanbul’daki At Eti Anısı: Dönercide Tadını Hemen Almış

Kazak Gencin İstanbul’daki At Eti Anısı: Dönercide Tadını Hemen Almış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.02.2026 - 11:43

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla Türkiye’de gıda güvenliği yeniden gündeme geldi. Kazakistan vatandaşı bir genç, İstanbul’da bir dönercide yediği etin at eti olduğunu hemen anlamış. Sonrasında yeniden at eti yemek için lokantaya gittiğini anlatan genç, işletme sahibinin uyarısı ile karşılaşmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

At etini hemen anlayınca sonra yine gitmiş.

At etini hemen anlayınca sonra yine gitmiş.

Türkiye’de gıda güvenliği son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada bir anısını anlatan Kazakistan vatandaşı biri ise gıda güvenliğini bir kez daha hatırlattı. Bir dönercide yapılan dönerin at etinden olduğunu anladığını söyleyen Kazak genç, at etini sevdiği için sonrasında yine aynı dönerciye gittiğini ama işletme tarafından ciddi bir uyarı aldığını anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
7
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın