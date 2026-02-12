Melih Gökçek Meclis’teki Kavgaya Yapay Zekâ ile Oluşturduğu Görselle Katıldı
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in TBMM’deki yemin töreni sırasında milletvekilleri arasında kavga çıkmıştı. CHP ile AKP milletvekilleri arasındaki kavgada CHP’li Mahmut Tanal, AKP’li Osman Gökçek’in darbesiyle yaralanmıştı. Osman Gökçek’in babası, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise oğlunun yapay zekâ ile oluşturulan fotoğrafını paylaştı.
TBMM dün akşam saatlerinde en büyük kavgalardan biri yaşandı.
Melih Gökçek’in paylaşımı 👇
