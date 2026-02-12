onedio
Melih Gökçek Meclis’teki Kavgaya Yapay Zekâ ile Oluşturduğu Görselle Katıldı

Melih Gökçek Meclis’teki Kavgaya Yapay Zekâ ile Oluşturduğu Görselle Katıldı

İsmail Kahraman
12.02.2026 - 10:41

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in TBMM’deki yemin töreni sırasında milletvekilleri arasında kavga çıkmıştı. CHP ile AKP milletvekilleri arasındaki kavgada CHP’li Mahmut Tanal, AKP’li Osman Gökçek’in darbesiyle yaralanmıştı. Osman Gökçek’in babası, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise oğlunun yapay zekâ ile oluşturulan fotoğrafını paylaştı.

TBMM dün akşam saatlerinde en büyük kavgalardan biri yaşandı.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin töreni sırasında CHP’li milletvekilleri kürsüyü işgal etti ve eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na tepki gösterdi.

Bu sırada AKP’li vekillerle CHP’li vekiller arasında kavga çıktı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, AKP Milletvekili Osman Gökçek’in yumruğuyla yaralandı.

Melih Gökçek ise Meclis’te kavgaya karışan oğlunu yapay zekâ ile hazırladığı görselle tebrik etti.

Melih Gökçek’in paylaşımı 👇

twitter.com

'Nakavt...

Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar, sonuç bu olur...'

