Osman Gökçek Mahmut Tanal'a Yumruk Attı! TBMM'de Şok Anlar Ortaya Çıktı

Osman Gökçek Mahmut Tanal’a Yumruk Attı! TBMM'de Şok Anlar Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.02.2026 - 17:45

Adalet Bakanlığı’nı devralan Akın Gürlek’in TBMM’deki yemin töreni sırasında ortalık karıştı. CHP’li vekiller Gürlek’in kürsüye çıkmasını protesto ederken tansiyon yükseldi. Yumrukların havada uçuştuğu anlarda büyük arbede yaşandı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kavga sırasında AKP’li Osman Gökçek’in yumruk atması sonucu yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Mahmut Tanal: "Ben Osman’ı (Gökçek) döveceğim."

Mahmut Tanal'a revirde yapılan ilk müdahale anları:

Meclis'te ortalık karıştı. Mahmut Tanal yaralandı.

Meclis'te ortalık karıştı. Mahmut Tanal yaralandı.

Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek getirildi. Gürlek’in TBMM’deki yemin töreni sırasında ortalık birbirine girdi. CHP’li vekillerin Gürlek’in kürsüye çıkmasını protesto etmesinin ardından vekiller arasında arbede yaşandı. Arbede yumruklu kavgaya dönüşürken o anlar kameralara yansıdı.

Yaşanan olayda Mahmut Tanal, yaralandı. Yaşanan olayın ardından Tanal’a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı.

Videolarda Osman Gökçek’in yumruk attığı görülürken yaralanan Tanal’ın “Ben Osman’ı döveceğim” diye bağırdığı duyuldu.

Dilara Şimşek
