Osman Gökçek Mahmut Tanal’a Yumruk Attı! TBMM'de Şok Anlar Ortaya Çıktı

Adalet Bakanlığı’nı devralan Akın Gürlek’in TBMM’deki yemin töreni sırasında ortalık karıştı. CHP’li vekiller Gürlek’in kürsüye çıkmasını protesto ederken tansiyon yükseldi. Yumrukların havada uçuştuğu anlarda büyük arbede yaşandı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kavga sırasında AKP’li Osman Gökçek’in yumruk atması sonucu yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahmut Tanal: "Ben Osman’ı (Gökçek) döveceğim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahmut Tanal'a revirde yapılan ilk müdahale anları:
Meclis'te ortalık karıştı. Mahmut Tanal yaralandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın