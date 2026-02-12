KOOP Market Ramazan Ayı Boyunca Sabit ve İndirimli Fiyattan Kıyma Satışı Yapacağını Açıkladı
Tarım Kredi’nin marketi KOOP, 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan Ayı boyunca indirimli ve sabit fiyatla donuk kıyma satacağını açıkladı. Marketlerde bir ay boyunca 400 gramlık donuk kıyma 194 liradan, 1 kilogramlık donuk kıyma da 485 liradan satışa sunulacak.
Tarım Kredi, geçtiğimiz günlerde marketlerinin ismini değiştirmiş ve KOOP Market olarak hizmet vermeye başlamıştı.
Uygun kıyma satışı Ramazan Ayı’ndan sonra da devam edebilir.
