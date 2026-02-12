onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
KOOP Market Ramazan Ayı Boyunca Sabit ve İndirimli Fiyattan Kıyma Satışı Yapacağını Açıkladı

KOOP Market Ramazan Ayı Boyunca Sabit ve İndirimli Fiyattan Kıyma Satışı Yapacağını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.02.2026 - 09:57

Tarım Kredi’nin marketi KOOP, 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan Ayı boyunca indirimli ve sabit fiyatla donuk kıyma satacağını açıkladı. Marketlerde bir ay boyunca 400 gramlık donuk kıyma 194 liradan, 1 kilogramlık donuk kıyma da 485 liradan satışa sunulacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarım Kredi, geçtiğimiz günlerde marketlerinin ismini değiştirmiş ve KOOP Market olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Tarım Kredi, geçtiğimiz günlerde marketlerinin ismini değiştirmiş ve KOOP Market olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Tarım Kredi’den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Ayı boyunca marketlerinde indirimli ve sabit fiyatla kıyma satışı yapacağını açıkladı.

Tarım Kredi’nin kendi tesislerinde ürettiği 400 gramlık donuk kıyma 194 liradan, ESK ile yapılan iş birliği kapsamında temin edilen 1 kilogramlık donuk kıyma da Ramazan Ayı boyunca 485 liradan sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak.

Uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak ürünler, 14 Şubat Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelindeki tüm KOOP Marketlerde satışta olacak.

Uygun kıyma satışı Ramazan Ayı’ndan sonra da devam edebilir.

Uygun kıyma satışı Ramazan Ayı’ndan sonra da devam edebilir.

KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Tarım Kredi ve ESK iş birliğinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu bildirdi.

Kozan, söz konusu iş birliğiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, 'Tüketicimizin ürünlere kesintisiz erişimini sağlamak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve mağazalarımıza haftada en az iki kez ürün sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Piyasanın en uygun fiyatlarıyla sunduğumuz donuk kıyma ürünündeki bu uygulama, Ramazan Ayı’yla sınırlı kalmayarak yıl boyunca devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın