KOOP Market Ramazan Ayı Boyunca Sabit ve İndirimli Fiyattan Kıyma Satışı Yapacağını Açıkladı

KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Tarım Kredi ve ESK iş birliğinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu bildirdi.

Kozan, söz konusu iş birliğiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, 'Tüketicimizin ürünlere kesintisiz erişimini sağlamak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve mağazalarımıza haftada en az iki kez ürün sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Piyasanın en uygun fiyatlarıyla sunduğumuz donuk kıyma ürünündeki bu uygulama, Ramazan Ayı’yla sınırlı kalmayarak yıl boyunca devam edecek.' ifadelerini kullandı.