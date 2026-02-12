onedio
Rusya WhatsApp'ı Tamamen Engelleyecek: Instagram ve Facebook da Kapatılmıştı

Rusya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.02.2026 - 08:29

Rusya, daha önce Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını tamamen kapatmıştı. Rus vatandaşları, bu iki uygulamaya girmek için VPN kullanmak zorunda kalıyordu. Rusya’nın bu yıl içerisinde WhatsApp'ı da kapatmaya hazırlandığı öğrenildi. Rus hükümeti, vatandaşlarını WhatsApp yerine “Max” adı verilen mesajlaşma uygulamasını kullanmaya davet etti.

Kaynak: TRT Haber

Rusya’da, Meta’nın sahibi olduğu Instagram ve Facebook’a erişim sağlamak için 2022’den beri VPN kullanmak zorunluydu.

TRT Haber’in BBC’den aktardığına göre, Rus hükümeti Meta’nın diğer hizmeti WhatsApp'ı da engellemeye hazırlanıyor. Rusya’da ayrıca Telegram’a erişim de engellenmiş durumda.

Rus yetkililer, Meta’nın ülkede “aşırılık yanlısı bir kuruluş” olarak tanımlanması nedeniyle bu sert tedbirlerin meşru olduğunu savunuyor.

Rus hükümeti, kendi geliştirdikleri sosyal medya uygulamasının kullanılmasını istiyor.

Moskova yönetimi, Rus vatandaşlarını “Max” adı verilen ve devlet tarafından geliştirilen yeni bir platforma yönlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Çin’in WeChat uygulamasına benzetilen bu “süper uygulama”, mesajlaşma hizmetlerini devlet hizmetleriyle birleştiriyor ancak uçtan uca şifreleme özelliği barındırmıyor.

