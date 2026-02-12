Rusya WhatsApp'ı Tamamen Engelleyecek: Instagram ve Facebook da Kapatılmıştı

Rusya, daha önce Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını tamamen kapatmıştı. Rus vatandaşları, bu iki uygulamaya girmek için VPN kullanmak zorunda kalıyordu. Rusya’nın bu yıl içerisinde WhatsApp'ı da kapatmaya hazırlandığı öğrenildi. Rus hükümeti, vatandaşlarını WhatsApp yerine “Max” adı verilen mesajlaşma uygulamasını kullanmaya davet etti.

Kaynak: TRT Haber