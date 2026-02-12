Rusya WhatsApp'ı Tamamen Engelleyecek: Instagram ve Facebook da Kapatılmıştı
Rusya, daha önce Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını tamamen kapatmıştı. Rus vatandaşları, bu iki uygulamaya girmek için VPN kullanmak zorunda kalıyordu. Rusya’nın bu yıl içerisinde WhatsApp'ı da kapatmaya hazırlandığı öğrenildi. Rus hükümeti, vatandaşlarını WhatsApp yerine “Max” adı verilen mesajlaşma uygulamasını kullanmaya davet etti.
Kaynak: TRT Haber
Rusya’da, Meta’nın sahibi olduğu Instagram ve Facebook’a erişim sağlamak için 2022’den beri VPN kullanmak zorunluydu.
Rus hükümeti, kendi geliştirdikleri sosyal medya uygulamasının kullanılmasını istiyor.
ha rusya ha kora aynı fikirler yıl 2026 onu bunu yasakla çözülmez bu işler hayır şunu anlamıyorum koskoca meta engeli çözemiyormu