ABD Ambargosu Nedeniyle Küba’da Okullar ve Üniversiteler Kapatıldı
ABD, Küba’ya petrol sevkiyatı yapan ülkeleri yüksek gümrük vergisi ile tehdit ettikten sonra birçok ülke Küba’ya petrol satışını durdurmuştu. ABD ambargosunun sıkılaşması ile zor günler geçiren Küba’da okullar ve üniversiteler kapatıldı. Çalışanların mesai saatleri düşürüldü. Küba hükümeti, eldeki kısıtlı petrolü hastane ve kritik devlet kurumlarının açık kalması için kullanmaya başladı. Küba’da geçtiğimiz günlerde oteller ve havayolu şirketleri yakıt krizi nedeniyle kapatılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır ABD ambargosu altında yaşam savaşı veren Küba’da ciddi bir yakıt krizi yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rusya ve Çin’den Küba’ya destek açıklaması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın