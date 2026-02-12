onedio
article/share
ABD Ambargosu Nedeniyle Küba’da Okullar ve Üniversiteler Kapatıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.02.2026 - 09:13

ABD, Küba’ya petrol sevkiyatı yapan ülkeleri yüksek gümrük vergisi ile tehdit ettikten sonra birçok ülke Küba’ya petrol satışını durdurmuştu. ABD ambargosunun sıkılaşması ile zor günler geçiren Küba’da okullar ve üniversiteler kapatıldı. Çalışanların mesai saatleri düşürüldü. Küba hükümeti, eldeki kısıtlı petrolü hastane ve kritik devlet kurumlarının açık kalması için kullanmaya başladı. Küba’da geçtiğimiz günlerde oteller ve havayolu şirketleri yakıt krizi nedeniyle kapatılmıştı.

Yıllardır ABD ambargosu altında yaşam savaşı veren Küba’da ciddi bir yakıt krizi yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya petrol satan ülkelerin gümrük vergilerini yükselteceğini açıklamıştı. Trump’ın tehdidi sonrasında Meksika petrol satışını yasaklamıştı.

Petrol, Küba’da elektrik üretimi için kritik düzeyde önemli. Azalan petrol stokları nedeniyle ülkede adeta sıkıyönetim ilan edildi.

Tüm çalışanların mesai saatleri kısıtlandı, oteller ve havayolu şirketleri kapatıldı.

Küba’da son olarak da okullar ve üniversiteler kapatıldı. Elektrik bulunamaması nedeniyle öğrencilerin eğitimi sekteye uğradı.

Küba azalan petrol stoklarını hastane ve su arıtma gibi kritik tesislerin elektriği için kullanıyor.

Rusya ve Çin’den Küba’ya destek açıklaması.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Küba’daki durumun giderek kötüleştiğini belirterek, 'ABD'nin boğma teknikleri ülkeye büyük zorluklar getiriyor. Kübalı dostlarımızla bu sorunların çözümü veya olası bir destek sağlamak için görüşüyoruz.' dedi.

Çin, ABD’nin 60 yılı aşkın ablukasının sona erdirilmesi çağrısını yineleyerek Havana’ya siyasi ve mali yardımı sürdüreceğini duyurdu. Ancak gelen bu açıklamalara karşın şu ana kadar atılan adımların son derece sembolik kaldığı görüldü.

