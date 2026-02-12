ABD Ambargosu Nedeniyle Küba’da Okullar ve Üniversiteler Kapatıldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Küba’daki durumun giderek kötüleştiğini belirterek, 'ABD'nin boğma teknikleri ülkeye büyük zorluklar getiriyor. Kübalı dostlarımızla bu sorunların çözümü veya olası bir destek sağlamak için görüşüyoruz.' dedi.

Çin, ABD’nin 60 yılı aşkın ablukasının sona erdirilmesi çağrısını yineleyerek Havana’ya siyasi ve mali yardımı sürdüreceğini duyurdu. Ancak gelen bu açıklamalara karşın şu ana kadar atılan adımların son derece sembolik kaldığı görüldü.