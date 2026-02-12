onedio
YÖK’ten Binlerce Öğrenciyi Üzecek Radikal Karar: O Programlar Artık Öğrenci Alamayacak!

YÖK’ten Binlerce Öğrenciyi Üzecek Radikal Karar: O Programlar Artık Öğrenci Alamayacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.02.2026 - 11:15

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), diş hekimliğinde eğitim standartlarını yükseltmek ve istihdam dengesini korumak amacıyla kritik bir adım attı. Alınan yeni kararla birlikte, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) kapsamında yer alan branşlarla aynı ismi taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımı durduruldu.

Türkiye’deki diş hekimliği eğitiminde çok önemli bir yapılandırmaya gidildi.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan ve üniversitelere resmi olarak tebliğ edilen karara göre, uzmanlık sınavı (DUS) ile girilen bölümlerle aynı adı taşıyan akademik programlar kapatılıyor. Bu uygulama, 2025-2026 eğitim yılının bahar dönemiyle birlikte hayata geçecek ve belirtilen tarihten itibaren bu programlara yeni öğrenci kaydı yapılmayacak.

YÖK'ün bu hamlesinin arkasında, diş hekimliği eğitimini tek bir merkezden yönetmek ve tüm üniversitelerde ortak bir müfredat birliği sağlamak yatıyor. Kurul, bu sayede hem eğitim kalitesini standartlaştırmayı hem de piyasadaki uzman doktor sayısını kontrol altında tutarak yeni mezunların iş bulma imkanlarını güvence altına almayı planlıyor. Kontrolsüz kontenjan artışının önüne geçilmesiyle, sektördeki uzmanlık dengesinin korunması hedefleniyor.

Yeni düzenleme, tüm lisansüstü eğitimleri kapsamıyor. Üniversiteler; ortodonti, çene cerrahisi veya ağız diş sağlığı gibi temel uzmanlık alanlarının dışındaki farklı ve disiplinlerarası dallarda yüksek lisans ya da doktora programları açmaya devam edebilecek. Ancak klasik uzmanlık alanlarında eğitim almak isteyen diş hekimlerinin tek yolu artık sadece DUS olacak.

Eğitimdeki bu daralma adımları aslında yıl başından bu yana devam ediyor. YÖK, daha önce diş hekimliği fakültelerinin genel kontenjanlarında azaltmaya gidileceğini duyurmuştu. Ayrıca sınav takviminde de değişikliğe gidiliyor; Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl son kez iki defa düzenlenecek. 2027 yılından itibaren adaylar senede sadece bir kez uzmanlık sınavına girebilecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
