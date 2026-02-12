YÖK’ten Binlerce Öğrenciyi Üzecek Radikal Karar: O Programlar Artık Öğrenci Alamayacak!

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan ve üniversitelere resmi olarak tebliğ edilen karara göre, uzmanlık sınavı (DUS) ile girilen bölümlerle aynı adı taşıyan akademik programlar kapatılıyor. Bu uygulama, 2025-2026 eğitim yılının bahar dönemiyle birlikte hayata geçecek ve belirtilen tarihten itibaren bu programlara yeni öğrenci kaydı yapılmayacak.

YÖK'ün bu hamlesinin arkasında, diş hekimliği eğitimini tek bir merkezden yönetmek ve tüm üniversitelerde ortak bir müfredat birliği sağlamak yatıyor. Kurul, bu sayede hem eğitim kalitesini standartlaştırmayı hem de piyasadaki uzman doktor sayısını kontrol altında tutarak yeni mezunların iş bulma imkanlarını güvence altına almayı planlıyor. Kontrolsüz kontenjan artışının önüne geçilmesiyle, sektördeki uzmanlık dengesinin korunması hedefleniyor.

Yeni düzenleme, tüm lisansüstü eğitimleri kapsamıyor. Üniversiteler; ortodonti, çene cerrahisi veya ağız diş sağlığı gibi temel uzmanlık alanlarının dışındaki farklı ve disiplinlerarası dallarda yüksek lisans ya da doktora programları açmaya devam edebilecek. Ancak klasik uzmanlık alanlarında eğitim almak isteyen diş hekimlerinin tek yolu artık sadece DUS olacak.

Eğitimdeki bu daralma adımları aslında yıl başından bu yana devam ediyor. YÖK, daha önce diş hekimliği fakültelerinin genel kontenjanlarında azaltmaya gidileceğini duyurmuştu. Ayrıca sınav takviminde de değişikliğe gidiliyor; Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl son kez iki defa düzenlenecek. 2027 yılından itibaren adaylar senede sadece bir kez uzmanlık sınavına girebilecek.