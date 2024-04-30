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Kayınvalidesine 'Anne' Demek İstemediğini Söyleyen Aile Danışmanı Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Kayınvalidesine 'Anne' Demek İstemediğini Söyleyen Aile Danışmanı Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 18:43

Dilek Cesur isimli bir aile danışmanı, kaynanasıyla olan ilişkisinden bahsetti. Kaynanasına 'anne' sıfatını atfetmediğini dile getirip onu 'insan' olarak gördüğünü söyleyen danışman, tartışma konusu oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Dilek Cesur isimli bir aile danışmanı, kaynanasıyla olan ilişkisinden bahsetti.

Geçtiğimiz günlerde Dilek Cesur isimli bir aile danışmanı, kaynanasıyla olan ilişkisinden bahsetti.

Kaynanasına 'anne' sıfatını atfetmediğini dile getirip onu 'insan' olarak gördüğünü söyleyen danışman, tartışma konusu oldu.

Kaynanasına 'anne' sıfatını atfetmediğini dile getirip onu 'insan' olarak gördüğünü söyleyen danışman, tartışma konusu oldu.

Öncelikle o videoyu isterseniz bi izleyelim👇

Dilan Cesur'un videosuna da birbirinden farklı yorum geldi👇

Dilan Cesur'un videosuna da birbirinden farklı yorum geldi👇

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