Kayınvalidesine 'Anne' Demek İstemediğini Söyleyen Aile Danışmanı Tartışmanın Fitilini Ateşledi
Kayınvalidesine 'Anne' Demek İstemediğini Söyleyen Aile Danışmanı Tartışmanın Fitilini Ateşledi
Dilek Cesur isimli bir aile danışmanı, kaynanasıyla olan ilişkisinden bahsetti. Kaynanasına 'anne' sıfatını atfetmediğini dile getirip onu 'insan' olarak gördüğünü söyleyen danışman, tartışma konusu oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Dilek Cesur isimli bir aile danışmanı, kaynanasıyla olan ilişkisinden bahsetti.
Kaynanasına 'anne' sıfatını atfetmediğini dile getirip onu 'insan' olarak gördüğünü söyleyen danışman, tartışma konusu oldu.
Öncelikle o videoyu isterseniz bi izleyelim👇
Dilan Cesur'un videosuna da birbirinden farklı yorum geldi👇
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