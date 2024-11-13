Kaosa Doyacağız! Kısmetse Olur Yarışmacıları Survivor'ın Yeni Sezonunda Buluşuyor!

Geçtiğimiz yıl çok severek izlediğimiz Kısmetse Olur YouTube yayınları ile geri dönmüştü. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında birçok sosyal medya fenomenini izledik. Ünlü olmayanlar da çıkınca fenomen oldu. İşte o isimler şimdi Survivor'ın 2025 sezonunda buluşuyor. Yayınlandığı dönemde kaosa doyuran programdan kimler Survivor yolcusu, işte yanıtı...