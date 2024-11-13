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Kaosa Doyacağız! Kısmetse Olur Yarışmacıları Survivor'ın Yeni Sezonunda Buluşuyor!

Kaosa Doyacağız! Kısmetse Olur Yarışmacıları Survivor'ın Yeni Sezonunda Buluşuyor!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.11.2024 - 08:41

Geçtiğimiz yıl çok severek izlediğimiz Kısmetse Olur YouTube yayınları ile geri dönmüştü. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında birçok sosyal medya fenomenini izledik. Ünlü olmayanlar da çıkınca fenomen oldu. İşte o isimler şimdi Survivor'ın 2025 sezonunda buluşuyor. Yayınlandığı dönemde kaosa doyuran programdan kimler Survivor yolcusu, işte yanıtı...

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı bir süredir özlediğimiz Kısmetse Olur kaosunu ayağımıza getirmişti.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı bir süredir özlediğimiz Kısmetse Olur kaosunu ayağımıza getirmişti.

Programdaki yeni isimler dışardaki hayatlarında da takip edilen fenomen isimler haline geldi.

Programdaki yeni isimler dışardaki hayatlarında da takip edilen fenomen isimler haline geldi.

Hal böyle olunca onları yeniden ekranda görmek isteyenlere müjdeyi Acun Ilıcalı verdi. Survivor 2025'te Kısmetse Olur'un sevilen yarışmacıları da yer alacak.

Hal böyle olunca onları yeniden ekranda görmek isteyenlere müjdeyi Acun Ilıcalı verdi. Survivor 2025'te Kısmetse Olur'un sevilen yarışmacıları da yer alacak.

Bunlardan biri Elif'le dolu dizgin aşkları ile tanınan Rapçi Sedat, diğeri fenomen Buse Korkmaz ile ilişki yaşayan ve Rotinda ile adı geçen yakışıklı Luca!

Bunlardan biri Elif'le dolu dizgin aşkları ile tanınan Rapçi Sedat, diğeri fenomen Buse Korkmaz ile ilişki yaşayan ve Rotinda ile adı geçen yakışıklı Luca!

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