Yılbaşını Vuran Ekonomik Krizden Yarışmacı Ağlarken Yemek Yiyen Somer Şef'e TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yılbaşını Vuran Ekonomik Krizden Yarışmacı Ağlarken Yemek Yiyen Somer Şef'e TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
21 Aralık Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de finale günler kaldı. Yarışmacılar büyük mücadelede çok yoruldu. Geçtiğimiz bölüm yarışmacı Onur, şeflerin önünde ağlama krizine girdi. Yarışmacıyı ağlatan o anlara tepkiler de geldi ancak bazı kullanıcılar ve diğer yarışmacılar Onur'un şimdiye dek hiç potaya girmediği için artık dayanamadığını söylediler. Onur sosyal medyada dolaşan ve yarışmacı arkadaşlarından gelen "Pes etti" söylemlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
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2. Müge Anlı'da hepimizi dumur eden Nezaket Uyur kaybı ile ilgili eski eşi ve dört çocuğunun babası Yusuf iddiaların odağındaydı. Müge Anlı yayınına katılan Habibe annesinin kaybında babasını sorumlu bulduğunu açıkladı. Hatta babasının annesini öldürdüğünden şüphelendiğini söyledi. Akabinde yayına katılan baba Yusuf, günlerce yüzünü sakladı. Siyak kapüşonlularla sırtını dönerek iddialara yanıt verdi. Dünkü yayında ilk kez yüzünü açtı.
3. Kızılcık Şerbeti her bölüm olduğu gibi son bölümüyle de gündeme oturmayı başardı. Ancak bu kez komik bir sahne ile. Kızıl Goncalar'dan Şerbo'ya transfer olan Batuhan Yüzügüleç, dizide adeta komedi fırtınası estiriyor. Oyuncu dizideki Firaz karakterinin bir sahnesinde Pembe'nin öğretmeni Halime'yi Star Wars'taki Palpatine'e benzetti. İzlerken pek bir şey anlamadık ama görünce hak verdik. İşte kahkahayı basacağınız o benzerlik!
4. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine hepimizi ekran başına kilitledi. Görkem'in tüm foyasının ortaya çıktığı bölümde en çok konuşulan ise Pembe'nin Osmanlı tokadı oldu. Dualarla çağırdığı gelini Görkem'i beddualarla kovan Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun performansı gündeme oturdu. Tokadı yiyen Görkem'i canlandıran Özge Özacar ise Taşçıoğlu ile paylaşım yaparak esprili bir yanıt verdi.
5. Survivor 2016'ya katılıp 2. olan Serkay Tütüncü, yarışmanın ardından kendine bambaşka bir kariyer çizmişti. Survivor'a bir kez katılanın sonrasında pek çok kez daha katıldığı aşikar olurken Tütüncü, Survivor'ı hayatından çıkarmıştı. Acun Ilıcalı'nın kendisine "Kansız" dediği Tütüncü, Melis İşiten'in programına konuk oldu. Tütüncü, burada Survivor'ı fena tiye aldı.
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6. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Deniz Gezmiş anıldı. Ömer ve Kıvılcım'ın aşk ve evlilikten konuştuğu sahneye Ömer'in sözleri damga vurdu. "Deniz Gezmiş aşk solcudur der..." diyerek lafa giren Ömer'in sahnesi kısa sürede viral oldu. Kızılcık Şerbeti'nin Deniz Gezmiş'i anması gündeme oturdu.
7. MasterChef'in son bölümüne Onur'un aşırı stresten ağlama krizine girmesi damga vurdu. Bir türlü yukarı çıkamayan Onur, yemek sunumu esnasında aniden ağlamaya başladı. Yarışmacı ve jüri üyeleri Onur'un yanına giderken Somer Şef'in istifini bozmadan yemek yemeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Somer Şef'in o anları kısa sürede viral oldu. İşte o anlar...
8. 2008 yılında hayatımıza giren Çok Güzel Hareketler Bunlar, yayınlandığı dönemin en sevilen projelerinden biriydi. Bize göre erken final yapan programın ardından herkes kendi yolunu çizmişti. Çok Güzel Hareketler'in oyuncularından Emre Canpolat, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündeme gelirken şimdi de o dönemden fotoğraflar paylaştı. İşte Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan hiç görmediğimiz fotoğraflar...
9. Gelin Evi programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'dan geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen bir haber gelmişti. Karın germe ve meme küçültme ameliyatı geçiren Özkan, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Özkan'ın vefat etmesi üzerine eşi açıklama yaptı. Sosyal medyadan video yayınlayan acılı eş, eşinin yanlış işlem, yetkisiz insanlar nedeniyle öldürüldüğünü düşündüğünü belirtti. İskender Özkan, eşinin estetik merkeziyle konuşmalarını da sosyal medyadan paylaştı.
10. Hafta içi her gün evlerimize konuk olan Müge Anlı, 20 Aralık günü 51 yaşına girdi. Anlı'nın doğum günü canlı yayında kutlandı. Geleneği bozmayan Rahmi Bey, her sene olduğu gibi yine Müge Anlı'ya hediyesiyle geldi. Rahmi Hoca, canlı yayında Müge Anlı'ya altın taktı. O anlar kısa sürede viral oldu.
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11. ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de gelecek akşam heyecan doruğa ulaşacak. Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaracak. Çünkü milyonluk soru açılıyor. Milyoner'de bu hafta başarılı performansı ile Ece Su Ürker dikkat çekti. Yarışmacı 11 soruyu başarıyla tamamlayarak. 1 milyon değerindeki son soruyu açtırmayı başardı.
12. Ekonomik kriz televizyon ekranını da etkiledi. Durumun vahametini ise yılbaşı gecesi yayınlanacak programlar gösterecek. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşında ekran başında mandalina soymak ne kadar keyifliyse bu yıl işte o kadar eğlenceli olmayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reklam gelirinin düşmesi kanalları olumsuz etkiledi. Bu nedenle 31 Aralık akşamı düşük bütçeli işler ekrana gelecek.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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