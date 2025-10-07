Kanada'ya Taşınan Bir İçerik Üreticisi, Hayal Kırıklığına Uğradığı 3 Gerçeği Açıkladı

“Kanadalılar çok kibar ama bir o kadar da mesafeli. Sohbet etmek kolay ama samimiyet kurmank zaman alıyor. ‘İş çıkışı kahve içelim’ kültürü Türkiye’deki kadar yaygın değil” dedi.

İkinci olarak, Kanada’daki mekanların kalabalık ama sessiz olduğuna değindi: “Kafeler, kütüphaneler, toplu taşıma çok kalabalık olabilir ama insanlar sessiz. Sohbet gürültüsü yok, herkes kendi dünyasında.”

Üçüncü olaraksa, pazar günlerinin hayalet şehir havasında geçtiğini söyledi. “Pazar günleri çoğu mağaza erken kapanıyor, restoran ve kafeler bile akşam çok geçe kalmıyor. Bu yüzden sokaklar sessizleşiyor, şehir adeta hayalet şehre dönüyor” sözleriyle anlattı.