Kanada'ya Taşınan Bir İçerik Üreticisi, Hayal Kırıklığına Uğradığı 3 Gerçeği Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.10.2025 - 15:50

Yurt dışı hayatı sosyal medyada hep kusursuz görünür; kahveler, kütüphaneler, sokaklar… Ama işin perde arkası herkesin sandığı kadar ışıltılı olmayabiliyor. Kanada’ya taşınan bir içerik üreticisi, sosyal hayatın hiç de beklediği gibi olmadığını anlattı. Paylaştığı video kısa sürede viral oldu, anlattığı üç “Kanada gerçeği” ise izleyenleri şaşırttı.

İçerik üreticisinin ilk dikkat çektiği konu, arkadaşlık kurmanın zorluğu oldu.

“Kanadalılar çok kibar ama bir o kadar da mesafeli. Sohbet etmek kolay ama samimiyet kurmank zaman alıyor. ‘İş çıkışı kahve içelim’ kültürü Türkiye’deki kadar yaygın değil” dedi.

İkinci olarak, Kanada’daki mekanların kalabalık ama sessiz olduğuna değindi: “Kafeler, kütüphaneler, toplu taşıma çok kalabalık olabilir ama insanlar sessiz. Sohbet gürültüsü yok, herkes kendi dünyasında.”

Üçüncü olaraksa, pazar günlerinin hayalet şehir havasında geçtiğini söyledi. “Pazar günleri çoğu mağaza erken kapanıyor, restoran ve kafeler bile akşam çok geçe kalmıyor. Bu yüzden sokaklar sessizleşiyor, şehir adeta hayalet şehre dönüyor” sözleriyle anlattı.

umut

tam bana göre bir yer 🥰