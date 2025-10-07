Bir İçerik Üreticisi, Çırağan Sarayı'nın Menüsünü Paylaştı, Fiyatlar Tartışma Başlattı!
Lüks denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Çırağan Sarayı, bu kez bir sosyal medya tartışmasının merkezinde. Bir içerik üreticisi, Çırağan'da çektiği videoda fiyatların gayet uygun olduğunu dile getirdi. Videoda hem menüden fiyatlar paylaşıldı hem de Çırağan’ın ihtişamlı iç mekanı adım adım gezdirildi. Ancak video yayımlanır yayımlanmaz sosyal medya tartışma konusu oldu.
Kaynak: yagmurdemirci02/
Instagram'da Yağmur Demirci isimli bir içerik üreticisi Çırağan'ı gezdiği bir videoyu paylaştı.
