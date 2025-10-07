onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi, Çırağan Sarayı'nın Menüsünü Paylaştı, Fiyatlar Tartışma Başlattı!

Bir İçerik Üreticisi, Çırağan Sarayı'nın Menüsünü Paylaştı, Fiyatlar Tartışma Başlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.10.2025 - 15:06

Lüks denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Çırağan Sarayı, bu kez bir sosyal medya tartışmasının merkezinde. Bir içerik üreticisi, Çırağan'da çektiği videoda fiyatların gayet uygun olduğunu dile getirdi. Videoda hem menüden fiyatlar paylaşıldı hem de Çırağan’ın ihtişamlı iç mekanı adım adım gezdirildi. Ancak video yayımlanır yayımlanmaz sosyal medya tartışma konusu oldu.

Kaynak: yagmurdemirci02/

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Instagram'da Yağmur Demirci isimli bir içerik üreticisi Çırağan'ı gezdiği bir videoyu paylaştı.

Instagram'da Yağmur Demirci isimli bir içerik üreticisi Çırağan'ı gezdiği bir videoyu paylaştı.

Videoya mekanın menüsünü de ekleyen Demirci, fiyatların ortalama olduğunu ve bu manzaraya değdiğini dile getirince sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın