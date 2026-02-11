onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kadın Doğum Uzmanı Seval Zeren Güngör Uyardı: Hamilelikten Önce Bu 3 Maddeyi Atlamayın!

Kadın Doğum Uzmanı Seval Zeren Güngör Uyardı: Hamilelikten Önce Bu 3 Maddeyi Atlamayın!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.02.2026 - 08:47

İçerik Devam Ediyor

Hamilelik, bedeni büyük ölçüde değiştiren bir dönemdir. Bu süreçte, vücudun sağlıklı kalması hem bebeğin sağlıklı gelişimi hem de annenin bu süreci kolaylıkla atlatması için çok önemli. Bu, hem annenin hem de bebeğin genel sağlığı ve yaşam kalitesi için belirleyici bir faktör. Bu nedenle, hamilelik öncesinde vücut sağlığını korumak, problemleri gidermek ve olası riskleri en aza indirmek büyük önem taşıyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Seval Zeren Güngör doğumdan önce mutlaka yapılması gereken 3 şeyi açıkladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUi_4P9jH4w/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzman Dr. Seval Zeren Güngör, gebelik planlayanlar için şu 3 temel maddeyi vurguladı;

Uzman Dr. Seval Zeren Güngör, gebelik planlayanlar için şu 3 temel maddeyi vurguladı;

  • Kan Tahlilleri ve Eksiklerin Giderilmesi: Kan değerlerinize baktırıp vitamin eksikliklerini tamamlamalı; Hepatit B ve Kızamıkçık gibi eksik aşılarınızı yaptırmalısınız.

  • Smear ve HPV Taraması: Rahim ağzında herhangi bir problem olup olmadığını kontrol ettirmek için bu testleri yaptırmalı ve bir sorun varsa önceden çözmelisiniz.

  • HPV Aşısı ve Folik Asit: Rahim ağzı kanseri aşınızı (HPV) gebelikten önce tamamlamalı. Ayrıca en az 1 ay öncesinden folik asit takviyesine başlamalısınız.

Bunlara ek olarak, fazla kilonuz varsa en az %10'unu vermenizin gebelik sürecini kolaylaştıracağını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın