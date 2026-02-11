Kadın Doğum Uzmanı Seval Zeren Güngör Uyardı: Hamilelikten Önce Bu 3 Maddeyi Atlamayın!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUi_4P9jH4w/
Hamilelik, bedeni büyük ölçüde değiştiren bir dönemdir. Bu süreçte, vücudun sağlıklı kalması hem bebeğin sağlıklı gelişimi hem de annenin bu süreci kolaylıkla atlatması için çok önemli. Bu, hem annenin hem de bebeğin genel sağlığı ve yaşam kalitesi için belirleyici bir faktör. Bu nedenle, hamilelik öncesinde vücut sağlığını korumak, problemleri gidermek ve olası riskleri en aza indirmek büyük önem taşıyor.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Seval Zeren Güngör doğumdan önce mutlaka yapılması gereken 3 şeyi açıkladı.
Uzman Dr. Seval Zeren Güngör, gebelik planlayanlar için şu 3 temel maddeyi vurguladı;
