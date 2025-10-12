İzlediğiniz Bütün "Maaş Beklentisi" Videolarını Unutun: Müzik Öğrencilerine Maaş Beklentileri Soruldu

Birçoğu mezun olduktan sonra iş bulamama, düşük maaşla çalışma ya da mesleğini yapamama endişesi taşıyor. Sanat okuyan öğrenciler için gelecek kaygısı çoğu zaman daha belirgin oluyor. Çünkü sanat alanı, diğer mesleklere kıyasla daha belirsiz bir kariyer yoluna sahip. Birçoğu mezun olduktan sonra istedikleri alanda iş bulup bulamayacaklarından ya da yaptıkları işin maddi karşılığını alıp alamayacaklarından emin olamıyor. Toplumda sanatın yeterince “kazançlı” bir meslek olarak görülmemesi de bu kaygıyı artırıyor. Buna rağmen, sanat öğrencilerinin büyük bir kısmı tutkularından vazgeçmeden üretmeye devam ediyor.