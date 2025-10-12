onedio
İzlediğiniz Bütün "Maaş Beklentisi" Videolarını Unutun: Müzik Öğrencilerine Maaş Beklentileri Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
12.10.2025 - 13:10

Daha önce pek çok üniversite ya da bölümde öğrenim gören öğrencilere gelecekteki maaş beklentilerinin sorulduğu videolara rastladık. Bazılarının istekleri ve hayalleri oldukça makul olsa da, kimilerinin söyledikleri rakamlar tartışmalara sebep olmuştu. Çünkü öğrencilerden mevcut ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak, yalnızca geçim sıkıntısı çekmeyecekleri ölçüde beklentiyi makul bir seviyede tutmaları bekleniyor. 

Şimdi de müzik bölümü öğrencilerine ilerdeki maaş beklentileri soruldu. Öğrencilerin, diğer videoların aksine verdikleri cevaplar uzun uzun düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Öğrencilerin gelecek kaygısı, günümüzde en yaygın sorunlardan biri.

Öğrencilerin gelecek kaygısı, günümüzde en yaygın sorunlardan biri.

Birçoğu mezun olduktan sonra iş bulamama, düşük maaşla çalışma ya da mesleğini yapamama endişesi taşıyor. Sanat okuyan öğrenciler için gelecek kaygısı çoğu zaman daha belirgin oluyor. Çünkü sanat alanı, diğer mesleklere kıyasla daha belirsiz bir kariyer yoluna sahip. Birçoğu mezun olduktan sonra istedikleri alanda iş bulup bulamayacaklarından ya da yaptıkları işin maddi karşılığını alıp alamayacaklarından emin olamıyor. Toplumda sanatın yeterince “kazançlı” bir meslek olarak görülmemesi de bu kaygıyı artırıyor. Buna rağmen, sanat öğrencilerinin büyük bir kısmı tutkularından vazgeçmeden üretmeye devam ediyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
