30 Saniyede 40'tan Fazla Poz Veren Modeli İzlerken Hipnotize Olacaksınız

30 Saniyede 40'tan Fazla Poz Veren Modeli İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.10.2025 - 09:56

Her mesleğin elbette kendine göre bir zorluğu var. Kiminde fiziksel güç, kiminde sabır, kiminde yaratıcılık ya da yoğun dikkat gerekiyor. Ancak hangi işi yaparsan yap, zamanla o işin inceliklerini öğreniyorsun. Deneyim kazandıkça, en karmaşık görünen işler bile daha yönetilebilir hale geliyor. Bunlar genellikle yıllar içinde edinilen bilgi birikimiyle, deneme-yanılma süreciyle ortaya çıkıyor. Elbette bu noktaya gelmek için ciddi bir emek, özveri ve zaman gerekiyor. Ama bir kez o noktaya ulaştığında, iş sadece daha kolay değil, aynı zamanda daha keyifli hale geliyor.

Bir modelin yalnızca 30 saniyede 50'ye yakın poz verdiği anlar sosyal medyada viral oldu. Modelin profesyonelliği beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Basit bir çekim bile saatler alabiliyor.

Basit bir çekim bile saatler alabiliyor.

Fotoğraf modelliği dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünebiliyor. Fakat her çekimde bambaşka bir konsept, ortam, ekip ve enerjiye alışmak her zaman kolay olmayabiliyor. Vücudunuzu, yüz ifadenizi, hatta duygularınızı kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Basit bir çekim bile saatler alabiliyor. Tecrübe kazandıkça hangi açıların kendinizde ne işe yaradığını, ışığın nasıl çalıştığını, hangi duyguyla hangi pozu vermeniz gerektiğini öğrendiğinizde iş daha kolay akmaya başlıyor.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
