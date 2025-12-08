İsviçre'de Yaşayan Bir Türk, Enflasyon Düştüğü İçin Evinin Kirasında İndirim Yapıldığını Anlattı

Bilginiz üzere ülkemizin son yıllardaki değişmeyen gündemi ev ve kira fiyatları. Bu durum, hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük bir öneme sahip elbette. Ev ve kira fiyatlarında yapılan dengesiz zamlar için alınan önlemle artık kira zammı her ay hükümet tarafından belirleniyor. Fakat henüz fiyatlarda gözle görülür bir düşüş yok.

İsviçre'de yaşayan bir Türk, enflasyonun düşmesinin ardından ülkede kira fiyatlarında indirime gidildiğini anlattı. Eve gelen kağıdı okuyan adam yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.