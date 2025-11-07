İstanbul’un İlk Lüks AVM’si Yıkılıyor, Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu
Türkiye'de 'lüks alışveriş merkezi' kavramını ilk defa tanıtan ve Başakşehir'de yer alan Prestige Mall, ağustos ayında ziyaretçilere kapılarını son kez kapattı. İddialara göre Rusya merkezli bir şirket, Prestige Mall'ın bulunduğu araziyi satmayı düşünüyor ve bu alan için yeni bir rezidans projesi tasarlanıyor. Bu iddialar, Prestige Mall'ın geleceği hakkında daha fazla merak uyandırıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz Haziran ayında kapılarını tamamen kapatan Türkiye’nin ilk “lüks ve butik” AVM’si Prestige Mall yakında yıkılacak.
