İstanbul’un İlk Lüks AVM’si Yıkılıyor, Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu

İstanbul'un İlk Lüks AVM'si Yıkılıyor, Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 14:47 Son Güncelleme: 07.11.2025 - 15:37

Türkiye'de 'lüks alışveriş merkezi' kavramını ilk defa tanıtan ve Başakşehir'de yer alan Prestige Mall, ağustos ayında ziyaretçilere kapılarını son kez kapattı. İddialara göre Rusya merkezli bir şirket, Prestige Mall'ın bulunduğu araziyi satmayı düşünüyor ve bu alan için yeni bir rezidans projesi tasarlanıyor. Bu iddialar, Prestige Mall'ın geleceği hakkında daha fazla merak uyandırıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz Haziran ayında kapılarını tamamen kapatan Türkiye’nin ilk “lüks ve butik” AVM’si Prestige Mall yakında yıkılacak.

Geçtiğimiz Haziran ayında kapılarını tamamen kapatan Türkiye'nin ilk "lüks ve butik" AVM'si Prestige Mall yakında yıkılacak.

İstanbul Bahçeşehir’de 2007 yılında kapılarını açan ve Türkiye’nin ilk “lüks ve butik” AVM’si olma unvanını taşıyan Prestige Mall, zorlu faaliyet koşulları ve yönetim sorunları nedeniyle bir süre önce  kapılarını kapatıyor. 25 bin metrekarelik alana kurulan alışveriş merkezi, haziran ayı sonunda faaliyetlerine tamamen son verdi.

Alışveriş merkezi arazisine büyük bir konut projesi planlanıyor.

Halihazırda Rus sermayesi olan MSFD A.Ş'nin sahibi olduğu AVM arazisi için tekliflerin değerlendirildiği, mevcut yapının alışveriş merkezi olarak kullanımından ziyade söz konusu arazide yeni bir proje planlandığı öne sürüldü.

Söz konusu AVM arazisinin satışına MSFD tarafının sıcak baktığı belirtilirken, alıcıların alışveriş merkezi arazisinde büyük bir konut projesi planladıkları ortaya çıktı.

