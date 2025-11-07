İstanbul’un İlk Lüks AVM’si Yıkılıyor, Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu

Türkiye'de 'lüks alışveriş merkezi' kavramını ilk defa tanıtan ve Başakşehir'de yer alan Prestige Mall, ağustos ayında ziyaretçilere kapılarını son kez kapattı. İddialara göre Rusya merkezli bir şirket, Prestige Mall'ın bulunduğu araziyi satmayı düşünüyor ve bu alan için yeni bir rezidans projesi tasarlanıyor. Bu iddialar, Prestige Mall'ın geleceği hakkında daha fazla merak uyandırıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.