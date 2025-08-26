onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul’dan Rize’ye Giden Yolcu Sert Bir Şekilde İniş Yapan Uçaktaki Korku Dolu Anları Paylaştı

İstanbul’dan Rize’ye Giden Yolcu Sert Bir Şekilde İniş Yapan Uçaktaki Korku Dolu Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.08.2025 - 13:32

İçerik Devam Ediyor

Uçaklar, modern çağın en hızlı ve en teknolojik ulaşım araçlarından biri olmasına rağmen, birçok insan için hâlâ en az güvenilen seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, uçak kazalarının nadir olmasına rağmen büyük ve dramatik sonuçlar doğurabilmesi. İnsanlar günlük yaşamda trafikte sık sık kaza gördükleri için karayolu kazalarını daha “normal” karşılıyor, ancak uçak kazaları medyada geniş yankı uyandırdığı için çok daha korkutucu görünüyor. Ayrıca kontrolün tamamen pilotlara ve teknolojiye bağlı olması, yolcuların kendilerini güvensiz hissetmesine yol açıyor. Oysa istatistiklere bakıldığında, uçak yolculuğu tren, otobüs ve otomobile kıyasla en güvenli ulaşım biçimlerinden biri. Yani algıyla gerçeklik arasındaki fark, uçakların güvenilirliği konusunda zihinlerde hâlâ büyük bir boşluk bırakıyor.

İstanbul'dan Rize'ye seyahat eden bir yolcunun uçağı sert bir iniş yaptı. Korku dolu anlar yaşayan yolcu o anları 'Uzaktan eğitimle pilot olmuş' notuyla paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Yolcuların korktuğu bu görüntüler aslında normal. Peki pilotlar neden bazen sert iniş yapar?

Yolcuların korktuğu bu görüntüler aslında normal. Peki pilotlar neden bazen sert iniş yapar?

Pilotların sert iniş yapmasının temel nedeni aslında güvenliktir. Özellikle yağmurlu, rüzgârlı ya da pistin kaygan olduğu durumlarda uçağın piste sağlam bir şekilde oturması gerekir. Böylece kayma riski azalır ve frenler daha etkili çalışır. Kimi zaman pistin kısa olması ya da rüzgârın ani yön değiştirmesi de pilotları kontrollü bir şekilde sert iniş yapmaya zorlar. Yolcular bunu rahatsız edici bir durum gibi hissetse de, aslında bu inişler uçağın kontrolünü korumak ve güvenliği sağlamak için bilinçli olarak tercih edilir.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın