İstanbul’dan Rize’ye Giden Yolcu Sert Bir Şekilde İniş Yapan Uçaktaki Korku Dolu Anları Paylaştı

Uçaklar, modern çağın en hızlı ve en teknolojik ulaşım araçlarından biri olmasına rağmen, birçok insan için hâlâ en az güvenilen seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, uçak kazalarının nadir olmasına rağmen büyük ve dramatik sonuçlar doğurabilmesi. İnsanlar günlük yaşamda trafikte sık sık kaza gördükleri için karayolu kazalarını daha “normal” karşılıyor, ancak uçak kazaları medyada geniş yankı uyandırdığı için çok daha korkutucu görünüyor. Ayrıca kontrolün tamamen pilotlara ve teknolojiye bağlı olması, yolcuların kendilerini güvensiz hissetmesine yol açıyor. Oysa istatistiklere bakıldığında, uçak yolculuğu tren, otobüs ve otomobile kıyasla en güvenli ulaşım biçimlerinden biri. Yani algıyla gerçeklik arasındaki fark, uçakların güvenilirliği konusunda zihinlerde hâlâ büyük bir boşluk bırakıyor.

İstanbul'dan Rize'ye seyahat eden bir yolcunun uçağı sert bir iniş yaptı. Korku dolu anlar yaşayan yolcu o anları 'Uzaktan eğitimle pilot olmuş' notuyla paylaştı.