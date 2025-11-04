İşi Uzmanına Bırakın: Islak Mendillerin İç Kısmındaki Etiket Aslında Ne İşe Yarıyor?

Islak mendilleri açtığımızda karşımıza çıkan etiketi çoğunlukla atarız ya da en azından bir süre aynı yere yapıştırmaya devam ederiz. Islak mendil kurumasın diye yaptığımız bu hamlenin yanlış olduğu ortaya çıktı. Bir X kullanıcısı, ıslak mendillerdeki etiketlerin nasıl kullanılması gerektiğini ve ne işe yaradığını gösterdi.
Islak mendillerin içinde yer alan etiket ne işe yarar, nasıl kullanılır? Buyurun birlikte öğrenelim!
Islak mendillerdeki etiket ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Lan ülkedeki IQ bu kadar mı düştü gerçekten?!?!? Onu oraya yapıştırsan nooolur yapıştırmasan nooolur.
ahahahahahahahaassss... yok öyle bir şey
O yüzden Onedio'daki "Meğer yanlış kullanıyormuşuz" başlıklı haberleri direkt geçebilirsiniz.