İş Yerinde Tacize Uğrayan Kadın, Tacizcinin Bu Sebeple Değil '200 TL' İçin İşten Çıkarıldığını Anlattı

Medya sektöründe yer alan taciz ifşa ve iddialarının ardından pek çok kadın başına gelenleri anlatarak 'susma' hareketine katıldı. Kadınların anlattıkları okuyanları bile dehşete sürükleyecek cinsten iddialardı. Bu iddia ve ifşaların ardından X kullanıcıları da başlarına gelen olayları anlatmaya başladılar. @Queenofmafo kullanıcı adlı bir X kullanıcısı da iş yerinde taciz edildiğini ancak tacizcisinin bu sebeple değil, 200 TL için işten çıkarıldığını anlattı.