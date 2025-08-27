İş Yerinde Tacize Uğrayan Kadın, Tacizcinin Bu Sebeple Değil '200 TL' İçin İşten Çıkarıldığını Anlattı
Medya sektöründe yer alan taciz ifşa ve iddialarının ardından pek çok kadın başına gelenleri anlatarak 'susma' hareketine katıldı. Kadınların anlattıkları okuyanları bile dehşete sürükleyecek cinsten iddialardı. Bu iddia ve ifşaların ardından X kullanıcıları da başlarına gelen olayları anlatmaya başladılar. @Queenofmafo kullanıcı adlı bir X kullanıcısı da iş yerinde taciz edildiğini ancak tacizcisinin bu sebeple değil, 200 TL için işten çıkarıldığını anlattı.
Yaklaşık 1 haftadır pek çok kadın, medya sektöründe yer alan tanınmış isimlerin taciz ya da istismarına uğradığına dair iddialarda bulunuyor.
Sektörde yer alan pek çok kadının ardından "susma" hareketi yayıldı ve kadınlar başlarına gelen olayları paylaşmaya başladı.
İş yerinde tacize uğrayarak müdürüne anlatan kadın, tacizsinin bu sebeple değil, kasadan 200 TL fazla aldığı için işten çıkarıldığını anlattı.
Kadına destek yağdı.
