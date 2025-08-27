onedio
İş Yerinde Tacize Uğrayan Kadın, Tacizcinin Bu Sebeple Değil '200 TL' İçin İşten Çıkarıldığını Anlattı

Merve Ersoy
27.08.2025 - 14:51

Medya sektöründe yer alan taciz ifşa ve iddialarının ardından pek çok kadın başına gelenleri anlatarak 'susma' hareketine katıldı. Kadınların anlattıkları okuyanları bile dehşete sürükleyecek cinsten iddialardı. Bu iddia ve ifşaların ardından X kullanıcıları da başlarına gelen olayları anlatmaya başladılar. @Queenofmafo kullanıcı adlı bir X kullanıcısı da iş yerinde taciz edildiğini ancak tacizcisinin bu sebeple değil, 200 TL için işten çıkarıldığını anlattı.

Yaklaşık 1 haftadır pek çok kadın, medya sektöründe yer alan tanınmış isimlerin taciz ya da istismarına uğradığına dair iddialarda bulunuyor.

İddia sahipleri kendilerine gelen mesajları ifşalıyor ya da başlarına gelen olayı anlatıyorlar. İddiaya konu olan kişilerin bir kısmı açıklama yaparken bir kısmı sessizliğini korumayı tercih ediyor.

Sektörde yer alan pek çok kadının ardından "susma" hareketi yayıldı ve kadınlar başlarına gelen olayları paylaşmaya başladı.

@Queenofmafo adlı bir X kullanıcısı da iş yerinde uğradığı tacizi X hesabı üzerinden paylaştı.

İş yerinde tacize uğrayarak müdürüne anlatan kadın, tacizsinin bu sebeple değil, kasadan 200 TL fazla aldığı için işten çıkarıldığını anlattı.

Kadına destek yağdı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
