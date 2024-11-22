İş Kadını Olan Eski Eşinden Aldığı Nafakayla Düğün Yapan Damat, Düğünden Sonra Nafaka İstemeye Devam Etti
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İş Kadını Olan Eski Eşinden Aldığı Nafakayla Düğün Yapan Damat, Düğünden Sonra Nafaka İstemeye Devam Etti
Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ’ın bugünkü köşesinde yazdıkları sosyal medyada gündem oldu. Üstündağ’ın yazısında yer alan bilgilere göre; Barbaros Çıtmacı, eski eşi iş kadını Bihter Günaydın’dan aldığı nafaka parasıyla evlendi, düğününden sonra nafaka almaya devam etmek için yeniden mahkemeye başvurdu.
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Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ’ın köşesine taşıdığı skandal olay gündeme damgasını vurdu.
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Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Haziran 2023’te boşandığı iş kadını Bihter Günaydın’dan aylık 300 bin TL nafaka almaya devam eden Barbaros Çıtmacı, geçtiğimiz ekim ayında Avukat Gülnur Tutumoğlu ile üçüncü evliliğini yaptı.
Düğün sonrası yeni eşiyle birlikte Avrupa’da lüks bir balayı tatiline çıkan Barbaros Çıtmacı, balayı dönüşünde dikkat çeken bir adım atarak, eski eşi Bihter Günaydın’dan nafaka almaya devam etmek için yeniden mahkemeye başvurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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