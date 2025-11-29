onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 29 Kasım - 5 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

İndirim Günleri Başlıyor! 29 Kasım - 5 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.11.2025 - 10:18

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

29 Kasım - 5 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 429 TL

Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 429 TL
onedio.com

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 184,50 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 260 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 169,90 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Nar / Bor Şeker / Irmak Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 42,95 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 25 TL

  • Gold Pomak Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 89,50 TL

  • Nestle Nesquik Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 75 TL

  • Tat Ketçap 650 gr 74,50 TL

  • Calve Ketçap 610 gr 74,50 TL

  • Superfresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 Kg 119 TL

  • Tat Mayonez 550 gr 99,90 TL

  • Calve Mayonez 540 gr 99,90 TL

onedio.com

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 189 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg 109,50 TL

  • Piliç Salam 850 gr 79,50 TL

  • Akçasaray Dondurulmuş Dana Akçaabat Köfte 500 gr 275 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 99 TL

  • Sütaş / Torku Ayran 2,5 Litre 75 TL

  • Vernel yumuşatıcı 3 Litre 89 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 50 TL

  • Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL

  • Cif Ultra Anında Etki Kir ve Yağ Çözücü Sprey 1025 ml 74 TL

  • Veet Klasik Ağda Bandı 12'li 115 TL

  • Sea Color Saç Boyası 95 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 gr 179 TL 

  • Bioblas Şampuan 900 ml 149 TL

Tazenin Yıldızları
onedio.com
Ariel Pods Kapsül Çamaşır Deterjanı 25'li 299 TL
onedio.com

Freedo Dondurma Çeşitleri

onedio.com

4 Aralık 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 23.999 TL

onedio.com
  • Toshiba 55' 4K UHD VIDAA Tv 17.999 TL

Efsane Kasıma Özel Televizyonlarda Sepette %10 Net İndirim Fırsatı Burada!

Bluetooth Kulaklık ve Hoparlör Seti 1.399 TL

onedio.com

  • SW-T8 Pro Akıllı Saat 799 TL

  • Piranha 9980 Kablosuz Kulaklık 499 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 5.999 TL

onedio.com

Yılbaşı Ağacı 150 cm 899 TL

onedio.com

  • Yılbaşı Ağacı 90 cm 239 TL

  • Karışık Süs 12'li 59,50 TL

  • Kapı Süsü 119 TL

  • Işıklı Seramik Dekoratif Ev 199 TL

  • Kiwi Şarjlı Masa Lambası 379 TL

Kiwi Jel Yüz Maskesi 199 TL

onedio.com

  • Kiwi Işık Terapi Maskesi 1.399 TL

  • Kiwi Cilt Bakım Cihazı 1.899 TL

  • Kiwi Jel Göz Maskesi 149 TL

  • Kiwi IPL Epilasyon Aleti 1.099 TL

  • Kiwi Saç Derisi Masaj Tarağı 1.499 TL

  • Kiwi Masaj Aleti 599 TL

  • Kiwi Soğuk Göz Çevresi Masaj Aleti 129 TL

  • Kiwi Şarjlı Cilt Temizleyici 499 TL

  • Kiwi Şarjlı Duruş Düzeltici 299 TL

  • Kiwi Saç Düzleştirici Tarak 699 TL

  • Kiwi Migren Bandı 299 TL

  • Aprilla Şarjlı Cilt Bakım Makinesi 599 TL

  • Pierre Cardin 5 Başlıklı Erkek Bakım Seti 1.299 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 329 TL

  • Aprilla El Bakım Seti 299 TL

Küçük Ev Aletlerinde %10 Efsane Kasım Fırsatları Burada!

LAV 12 Parça Desenli Çay Seti 299 TL

onedio.com

  • Cips ve Mısır Kovası 24,50 TL

  • Borosilikat Fincan Takımı 159 TL

  • Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 129 TL

  • Yuvarlak Metal Tepsi 69,50 TL

  • Desenli Tepsi 69,50 TL

  • Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 89,50 TL

  • Kabartmalı Kare Kutu 79,50 TL

  • Sunum Kavanozu 6'lı 54,50 TL

  • Borosilikat Tencere 499 TL

  • Borosilikat Demlik 249 TL

  • Papilla Wok Tava 399 TL

  • 7 Parçalık Kahvaltılık Seti 119 TL

  • Hazneli El Rendesi 59,50 TL

  • 5 Parça Salata Seti 149 TL

  • Rooc Çok Amaçlı Makas 2'li 89,50 TL

  • Helva / Pilav Şekillendirici Kalıp 2'li 29,50 TL

  • Seramik Pasta Tabağı 4'lü 249 TL

  • Sermaik Çerezlik 29,50 TL

  • Topkapı 12 Parça Porselen Fincan Takımı 469 TL

  • Keramaika Seramik Kupa 69,50 TL

  • Ahşap Kapaklı Peçetelik 79,50 TL

  • Rooc Pasta Seti 2'li 119 TL

  • Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi 119 TL

  • Vip Ahmet Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 249 TL

  • Vip Ahmet Saklama Kabı Seti 129 TL

  • Askılı Çelik Çocuk Termosu 529 TL

  • Çelik Termos 450 ml 449 TL

APEC 49.4 CC Benzinli Moped 39.990 TL

onedio.com

  • Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

  • Volta RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

Hot Wheels Oyuncak Şehir Başlangıç Setleri 449 TL

onedio.com

  • Oyuncak 39 Parça Legolu Market Arabası 359 TL

  • Oyuncak Deluxe Küçük Ev Aletleri 149 TL

Ayaklı Sunum Bardağı 34,50 TL

onedio.com

  • Kavanoz 69,50 TL

  • Desenli Su Bardağı 44,50 TL

Çift Kişilik Yatak Korumalı Yatak Alezi 349 TL

onedio.com

  • Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 239 TL

  • Yastık Alezi 79,50 TL

  • Tüylü Paspas Takımı 499 TL

  • Bebek Welsoft Fermuarlı Üst 299 TL

  • Bebek Yün Görünümlü Sweatshirt 349 TL

  • Erkek Softshell Kapşonlu Mont 699 TL

  • Erkek Eşofman Altı 299 TL

  • Çocuk Softshell Mont 429 TL

  • Erkek Sweatshirt 299 TL

  • Kadın / Erkek Jakar Desen Yün Çorap 35 TL

  • Ayıcıklı Kol Çantası 299 TL

  • Mermer Desenli Yer Sofrası 399 TL

  • Mermer Desenli Katlanabilir Masa 699 TL

  • Çöp Kovası 59,50 TL

  • Klozet Fırçası 59,50 TL

  • Düzenleyici Sepet 79,50 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 199 TL

👇

onedio.com

👇

onedio.com
5 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL

onedio.com

  • TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.500 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Ankastre Seti 9.500 TL

  • Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL

  • Heifer Wag Maşası 799 TL

  • Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL

  • Heifer Çay Makinesi 1.550 TL 

  • Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi 1.650 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL

  • Kumtel Buharlı Mop 1.790 TL

  • El Feneri 199 TL 

  • Telefon Tablet Tutucu 129 TL

  • Arnica Blender Seti 1.750 TL

  • Heifer Mini Blender Set 1.450 TL

  • Keysmart Baskül-Tartı 449 TL

  • Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL

Efsane Kasım indirimlerinde yer alan küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı 379 TL

onedio.com

  • Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase 279 TL

  • Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL

  • Bonera Derin Tencere 529 TL

  • Bonera Karnıyarık Tencere 499 TL

  • Cam Çay Fincan Seti 269 TL

  • LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 129 TL

  • Okyanus Mutfak Gereçleri 33 TL

  • Sütlük 199 TL

  • Desenli Pasta Tabağı 299 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 20 TL

  • Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 99 TL

  • Su Kovası 69 TL

  • Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan Efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Çift Kişilik Battaniye 285 TL

onedio.com

  • DAGİ Kaşkorse 2'li Takım 599 TL

  • Kaşe Pantolon 319 TL

  • Bere Kadın 119 TL

  • Bere Erkek 99 TL

  • Peluş Patik 169 TL

  • Kapaklı Eldiven 119 TL

  • Keçe Terlik 89 TL

Homendre 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.590 TL

onedio.com

  • Oyuncak Güzellik Masası 999 TL

  • Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL

  • Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL

  • Pullu Kilitli Günlük 199 TL

  • Geçmeli Kalem 39 TL

  • Kabartmalı Sticker Seti 49 TL

  • Jump Ball Oyunu 299 TL

  • Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL

  • Oyuncak Yol Seti 499 TL

Akrilik Metal Makas 149 TL

onedio.com

  • Akrilik Bant Kesici 129 TL

  • Akrilik Masaüstü Kalemlik 169 TL

  • Şeffaf Pullu Kalem Kutu 119 TL

  • Simli 2026 Günlük Ajanda 199 TL

ŞOK 29 Kasım - 2 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Paşabahçe 2'li Çift Cidarlı Bardak 100 TL

onedio.com

  • Çift Cidarlı Kupa 100 TL 

  • Borosilikat Kupa 50 TL 

  • Borcam Kapaklı Tencere 119,95 TL

  • 6'lı Irmak Çay Bardağı 100 TL 

  • Frezya Kapaklı Saklama Kabı 25 TL 

  • Esse Emaye Tencere 399 TL

  • 3'lü Su Bardağı 119,95 TL 

  • 3'lü Meşrubat Bardağı 119,95 TL 

  • Cambu Borosilikat Cappuccino Bardağı 39,95 TL 

  • Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL 

  • 6'lı Porsiyonluk Sırlı Güveç 50 TL 

  • Yağlık 50 TL 

  • Şeffaf Dream Kase 14,95 TL 

  • 1,6 litre Şeffaf Dream Kase 25 TL 

  • Bambu Papatya Çerezlik 75 TL 

  • 2'li Sızdırmaz Saklama Kabı 75 TL

  • Papatya Meyvelik 199 TL 

  • Cam Saklama Kabı Çeşitleri 50 TL 

  • Rooc Mutfak Makası 50 TL 

  • Yan Soyacak 9,99 TL

  • Sos Tavası 100 TL 

  • Yumurta Organizeri 100 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan Efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Barbie Balerin Bebek 299 TL

onedio.com

  • Matchbox Tekli Araba 100 TL 

  • Dev Sürpriz Yumurta 59,95 TL 

  • Formula Taşıyıcı Tır 299 TL 

  • Batman Figür 199 TL 

  • Zeka Küpü 59,95 TL 

  • Metal Araba Serisi 129 TL 

  • Bowling Seti 129 TL 

  • Sürtmeli Ekskavatör 199 TL

  • Polis / İtfaiye Merkezi 299 TL 

  • 3'lü Uçak 100 TL 

  • Oyuncak Dikey Süpürge 399 TL 

  • İş Araçları 75 TL 

  • Hayvan Yüzlü Doktor / Güzellik Çantası 199 TL 

  • Hamur Kesme Seti 179 TL 

  • Sait Faik Hikaye Kitap Çeşitleri 34,95 TL

Altus Gri Ocaklı Fırın 15.799 TL

onedio.com

  • Altus Beyaz Ocaklı Fırın 15.799 TL

  • Altus Ankastre Cam Beyaz Ocak Doğalgazlı 6.299 TL

  • Samsung Çamaşır Kurutma Makinesi 25.999 TL

  • Altus Sıcak Soğuk Su Sebili 5.499 TL

  • Samsung Çamaşır Makinesi 20.449 TL

Efsane Kasım indirimlerinde yer alan beyaz eşyalara buradan göz atmayı unutmayın.

