İndirim Günleri Başlıyor! 29 Kasım - 5 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
29 Kasım - 5 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 429 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
Ariel Pods Kapsül Çamaşır Deterjanı 25'li 299 TL
Freedo Dondurma Çeşitleri
4 Aralık 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 23.999 TL
Bluetooth Kulaklık ve Hoparlör Seti 1.399 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 5.999 TL
Yılbaşı Ağacı 150 cm 899 TL
Kiwi Jel Yüz Maskesi 199 TL
LAV 12 Parça Desenli Çay Seti 299 TL
APEC 49.4 CC Benzinli Moped 39.990 TL
Hot Wheels Oyuncak Şehir Başlangıç Setleri 449 TL
Ayaklı Sunum Bardağı 34,50 TL
Çift Kişilik Yatak Korumalı Yatak Alezi 349 TL
5 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL
Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı 379 TL
Çift Kişilik Battaniye 285 TL
Homendre 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.590 TL
Akrilik Metal Makas 149 TL
ŞOK 29 Kasım - 2 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Paşabahçe 2'li Çift Cidarlı Bardak 100 TL
Barbie Balerin Bebek 299 TL
Altus Gri Ocaklı Fırın 15.799 TL
