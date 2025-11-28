BİM'e Tuşlu Cep Telefonu Geliyor! 5 Aralık 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
5 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı 379 TL
Çift Kişilik Battaniye 285 TL
Homendre 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.590 TL
Akrilik Metal Makas 149 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın