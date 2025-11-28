onedio
BİM'e Tuşlu Cep Telefonu Geliyor! 5 Aralık 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.11.2025 - 09:01

5 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL

  • TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.500 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Ankastre Seti 9.500 TL

  • Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL

  • Heifer Wag Maşası 799 TL

  • Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL

  • Heifer Çay Makinesi 1.550 TL 

  • Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi 1.650 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL

  • Kumtel Buharlı Mop 1.790 TL

  • El Feneri 199 TL 

  • Telefon Tablet Tutucu 129 TL

  • Arnica Blender Seti 1.750 TL

  • Heifer Mini Blender Set 1.450 TL

  • Keysmart Baskül-Tartı 449 TL

  • Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL

Efsane Kasım indirimlerinde yer alan küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı 379 TL

  • Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase 279 TL

  • Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL

  • Bonera Derin Tencere 529 TL

  • Bonera Karnıyarık Tencere 499 TL

  • Cam Çay Fincan Seti 269 TL

  • LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 129 TL

  • Okyanus Mutfak Gereçleri 33 TL

  • Sütlük 199 TL

  • Desenli Pasta Tabağı 299 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 20 TL

  • Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 99 TL

  • Su Kovası 69 TL

  • Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan Efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Çift Kişilik Battaniye 285 TL

  • DAGİ Kaşkorse 2'li Takım 599 TL

  • Kaşe Pantolon 319 TL

  • Bere Kadın 119 TL

  • Bere Erkek 99 TL

  • Peluş Patik 169 TL

  • Kapaklı Eldiven 119 TL

  • Keçe Terlik 89 TL

Homendre 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.590 TL

  • Oyuncak Güzellik Masası 999 TL

  • Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL

  • Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL

  • Pullu Kilitli Günlük 199 TL

  • Geçmeli Kalem 39 TL

  • Kabartmalı Sticker Seti 49 TL

  • Jump Ball Oyunu 299 TL

  • Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL

  • Oyuncak Yol Seti 499 TL

Akrilik Metal Makas 149 TL

  • Akrilik Bant Kesici 129 TL

  • Akrilik Masaüstü Kalemlik 169 TL

  • Şeffaf Pullu Kalem Kutu 119 TL

  • Simli 2026 Günlük Ajanda 199 TL

