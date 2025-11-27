onedio
ŞOK'a Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 29 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.11.2025 - 17:08

ŞOK 29 Kasım - 2 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Kasım - 2 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Paşabahçe 2'li Çift Cidarlı Bardak 100 TL

Paşabahçe 2'li Çift Cidarlı Bardak 100 TL

  • Çift Cidarlı Kupa 100 TL 

  • Borosilikat Kupa 50 TL 

  • Borcam Kapaklı Tencere 119,95 TL

  • 6'lı Irmak Çay Bardağı 100 TL 

  • Frezya Kapaklı Saklama Kabı 25 TL 

  • Esse Emaye Tencere 399 TL

  • 3'lü Su Bardağı 119,95 TL 

  • 3'lü Meşrubat Bardağı 119,95 TL 

  • Cambu Borosilikat Cappuccino Bardağı 39,95 TL 

  • Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL 

  • 6'lı Porsiyonluk Sırlı Güveç 50 TL 

  • Yağlık 50 TL 

  • Şeffaf Dream Kase 14,95 TL 

  • 1,6 litre Şeffaf Dream Kase 25 TL 

  • Bambu Papatya Çerezlik 75 TL 

  • 2'li Sızdırmaz Saklama Kabı 75 TL

  • Papatya Meyvelik 199 TL 

  • Cam Saklama Kabı Çeşitleri 50 TL 

  • Rooc Mutfak Makası 50 TL 

  • Yan Soyacak 9,99 TL

  • Sos Tavası 100 TL 

  • Yumurta Organizeri 100 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan Efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Barbie Balerin Bebek 299 TL

Barbie Balerin Bebek 299 TL

  • Matchbox Tekli Araba 100 TL 

  • Dev Sürpriz Yumurta 59,95 TL 

  • Formula Taşıyıcı Tır 299 TL 

  • Batman Figür 199 TL 

  • Zeka Küpü 59,95 TL 

  • Metal Araba Serisi 129 TL 

  • Bowling Seti 129 TL 

  • Sürtmeli Ekskavatör 199 TL

  • Polis / İtfaiye Merkezi 299 TL 

  • 3'lü Uçak 100 TL 

  • Oyuncak Dikey Süpürge 399 TL 

  • İş Araçları 75 TL 

  • Hayvan Yüzlü Doktor / Güzellik Çantası 199 TL 

  • Hamur Kesme Seti 179 TL 

  • Sait Faik Hikaye Kitap Çeşitleri 34,95 TL

Altus Gri Ocaklı Fırın 15.799 TL

Altus Gri Ocaklı Fırın 15.799 TL

  • Altus Beyaz Ocaklı Fırın 15.799 TL

  • Altus Ankastre Cam Beyaz Ocak Doğalgazlı 6.299 TL

  • Samsung Çamaşır Kurutma Makinesi 25.999 TL

  • Altus Sıcak Soğuk Su Sebili 5.499 TL

  • Samsung Çamaşır Makinesi 20.449 TL

Efsane Kasım indirimlerinde yer alan beyaz eşyalara buradan göz atmayı unutmayın.

