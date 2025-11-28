onedio
29 Kasım - 5 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
28.11.2025 - 18:00

29 Kasım - 5 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Kasım 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 429 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 184,50 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 260 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 169,90 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Nar / Bor Şeker / Irmak Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 42,95 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 25 TL

  • Gold Pomak Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 89,50 TL

  • Nestle Nesquik Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 75 TL

  • Tat Ketçap 650 gr 74,50 TL

  • Calve Ketçap 610 gr 74,50 TL

  • Superfresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 Kg 119 TL

  • Tat Mayonez 550 gr 99,90 TL

  • Calve Mayonez 540 gr 99,90 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 189 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg 109,50 TL

  • Piliç Salam 850 gr 79,50 TL

  • Akçasaray Dondurulmuş Dana Akçaabat Köfte 500 gr 275 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 99 TL

  • Sütaş / Torku Ayran 2,5 Litre 75 TL

  • Vernel yumuşatıcı 3 Litre 89 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 50 TL

  • Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL

  • Cif Ultra Anında Etki Kir ve Yağ Çözücü Sprey 1025 ml 74 TL

  • Veet Klasik Ağda Bandı 12'li 115 TL

  • Sea Color Saç Boyası 95 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 gr 179 TL 

  • Bioblas Şampuan 900 ml 149 TL

Tazenin Yıldızları

Ariel Pods Kapsül Çamaşır Deterjanı 25'li 299 TL

Freedo Dondurma Çeşitleri

