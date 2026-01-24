İndirim Günleri Başlıyor! 24 - 30 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
24 - 30 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 199 TL
Eti Browni Intense 59 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Tazenin Yıldızları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahvaltının Yıldızları
Tazenin Yıldızları
Kahvaltının Yıldızları
Atıştırmanın Yıldızları
Tadım Kuruyemiş Ürünlerinde %15'ten Başlayan İndirim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Hyundai 65" 4K Whale Tv 22.999 TL
Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 9.599 TL
Kiwi 2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.299 TL
Samsung 8 Kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 329.000 TL
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL
Denge Ayarlı Barfiks Barı 599 TL
Kaymaz Taban Yolluk 279 TL
5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PP Kabin Boy Valiz 839 TL
Oyun Hamurlu Kuaför Seti 99,50 TL
Papilla Midi Tava Ürünleri 189 TL
👇🏽
👇🏽
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏽
👇🏽
30 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Senna 50'' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.490 TL
Cam Gravürlü Şekerlik Lokumluk 85 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL
Oyuncak Arabalar 99 TL
Çift Kişilik Battaniye 269 TL
ŞOK 24 - 27 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Power Tuning 12V Akü Onarım Hızlı Şarj Cihazı 599 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzaktan Kumandalı Metal Mini Araba 399 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın