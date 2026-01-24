onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 24 - 30 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.01.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

24 - 30 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 199 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 105 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 gr 145 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 75 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 159 TL

  • Sütaş Kaymaksız Yoğurt 1,5 Kg 75 TL

  • İçim /Yörsan / Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Pınar Kido Süt 180 ml 13,50 TL

  • Pınar Süt 200 ml 15 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 379 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 152,50 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 25 TL

  • Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 gr 219 TL

  • Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 99,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 18450 TL

  • Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 449,50 TL

  • Rexona Deodorant 150 ml 129 TL

  • Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,97 Litre 219 TL

  • Omo Toz Deterjan 5,5 Kg 329 TL

Eti Browni Intense 59 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Papia Inova / BioCare 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 105 TL 

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 60 TL

Tazenin Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Atıştırmanın Yıldızları

Tadım Kuruyemiş Ürünlerinde %15'ten Başlayan İndirim

29 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Hyundai 65" 4K Whale Tv 22.999 TL

  • Onvo 43' Frameless FHD Whale OS 10 Qled Tv 10.499 TL

  • Hi-Level 50' Frameles FHD Qled Android 14 Smart Tv 11.999 TL

Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 9.599 TL

  • Piranha Klavye Mouse Seti 499 TL

  • Trax Akıllı Yüz Takip Gimbal ve Tutaç 799 TL

  • Trax Kablosuz Bluetooth Hoparlör 599 TL

  • Piranha Bluetooth Kulaklık 329 TL

  • Sunny 9W Led Ampul 55 TL

Kiwi 2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.299 TL

  • Kiwi Otomatik Karıştırıcı 249 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 799 TL

  • Aprilla Şarjlı Kupa Çekme Makinesi 699 TL

  • Aprilla Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 499 TL

  • Pierre Cardin Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL

  • Pierre Cardin Türk Kahve Makinesi 1.199 TL

  • Pierre Cardin Çelik Kettle 699 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.199 TL

  • Kiwi Akıllı Hava Temizleyici 3.999 TL

  • Aprilla Saç Kurutma Makinesi 599 TL

Samsung 8 Kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 329.000 TL

  • Stanley Klasik Model Termos 1,9 Litre 2.499 TL

  • Stanley Klasik Model Termos 2,3 Litre 2.799 TL

  • Sensation Sabit Dizel Isıtıcı 5.799 TL

  • Sensation Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5 kW 6.799 TL

Stanley termoslarda yer alan %30 indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

  • Volta RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

  • Volta RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

Denge Ayarlı Barfiks Barı 599 TL

  • Triathlon Katlanabilir Şınav ve Egzersiz Tahtası 399 TL

  • 9 Tekerlekli Selülit Giderici Sıkılaştırıcı Masaj Rulosu 199 TL

Kaymaz Taban Yolluk 279 TL

  • Bordürlü El Havlusu 49,50 TL

  • Dokuma Yolluk 599 TL

  • Dokuma Halı 999 TL

5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

  • Metal Ayaklı 3'lü Zigon Sehpa 999 TL

  • Puflu Aynalı Makyaj Masası 4.999 TL

PP Kabin Boy Valiz 839 TL

  • PP Orta Boy Valiz 899 TL

  • PP Büyük Boy Valiz 1.099 TL

  • PP Makyaj Çantası 325 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

  • Çok Amaçlı Sepet 55 TL

  • Soft Çöp Kovası 179 TL

  • 4+1 Merdiven 849 TL

  • Kaktüs Succulent Viyole 39,50 TL

  • Dekoratif Yapay Sarmaşık Çiçek 99,50 TL

  • Küçük Boy Saç Tokaları 69,50 TL

Oyun Hamurlu Kuaför Seti 99,50 TL

  • Oyuncak Bulaşık Sepeti 159 TL

Papilla Midi Tava Ürünleri 189 TL

  • Papilla Döküm Waffle Tava 599 TL

  • Papilla Tava 259 TL

  • Rakle Su Bardağı 3'lü 169 TL

  • Rakle Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

  • Kristal Baharatlık Seti 6'lı 149 TL

  • Bambu Tabaklı Borosilikat Yağlık 249 TL

  • Cam Kesim Panosu 109 TL

  • Figürlü Matara 179 TL

  • Matara 130 TL

  • 8 Parça Poşet Klipsi 25 TL

  • Bölmeli ve Sosluklu Beslenme Kabı 74,50 TL

  • Lisanslı Mısır Kovalı Pipetli Bardak 59,50 TL

  • Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 99,50 TL

  • Süzgeç Seti 4'lü 139 TL

  • 7 Parça Kahvaltılık Seti 119 TL

  • Desenli Plastik Tepsi 99,50 TL

  • Tezgah Üstü Kaşıklık 99,50 TL

  • Borosilikat Kase 3'lü 139 TL

  • Renkli Kulplu Borosilikat Kupa 69,50 TL

  • Pipetli Bardak 49,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 6'lı 109 TL

  • Saklama Kabı Seti 52li 129 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 59,50 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 2'li 79,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 49,50 TL

  • Saklama Kabı 2,5 Litre 99,50 TL

  • Saklama Kabı 3,8 Litre 109 TL

  • Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 2'li 34,50 TL

👇🏽

👇🏽

👇🏽

👇🏽

30 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Senna 50'' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.490 TL

  • Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL

  • Kumtel Döküm Izgaralı Cam Set Üstü Ocak 2.990 TL

  • Kumtel Baharat Öğütücü 299 TL

  • Kumtel El Blender 490 TL

  • Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.990 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.990 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge 3.249 TL

  • Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL

  • Kumlu Cam Masa Lambası 749 TL

Cam Gravürlü Şekerlik Lokumluk 85 TL

  • Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL

  • Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 75 TL

  • Bambu Baharat Kaşığı 45 TL

  • Bambu Bıçak Bileyicili Kesme Tahtası 289 TL

  • Altıgen Rende 129 TL

  • Desenli Badya 45 TL

  • Modem Düzenleyici Kutu 229 TL

Stanley termoslarda yer alan %30 indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL

  • Elysia Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 299 TL

  • Cam Çay Kaşığı 39 TL

  • Emsan Porselen Pasta Tabağı 349 TL

  • Gold Sunum Tepsisi 39 TL

  • Akasya 2 Katlı Kurabiyelik 349 TL

  • Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 75 TL

Oyuncak Arabalar 99 TL

  • 3D Puzzle 299 TL

  • Masalı Blok Seti 249 TL

  • Oyuncak Süpermarket Sesli Yazar Kasa 489 TL

  • Sevimli Robot Köpek 379 TL

  • Ahşap Öğrenme Kulesi 1.990 TL

Çift Kişilik Battaniye 269 TL

  • Kristal Yumak 99 TL

  • Oduncu Gömlek 299 TL

  • Kışlık Gömlek 249 TL

  • Şişme Seyahat Yastığı 99 TL

  • Baskılı Havlu Seti 109 TL

  • Dikişsiz Astar Elbise 399 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 255 TL

ŞOK 24 - 27 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Power Tuning 12V Akü Onarım Hızlı Şarj Cihazı 599 TL

  • 5 litre Fakir Oto Cam Suyu 89,95 TL 

  • 3 litre Fakir Radyatör Antifirizi 139,90 TL 

  • Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.290 TL 

  • Power Inverter 799 TL 

  • Hugel Akü 12V 60AH 2.790 TL

  • Motosiklet Sele Brandası 75 TL 

  • Motosiklet Örtü Brandası 349 TL

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL

  • Araç İçi Düzenleyici 129 TL 

  • Oto Cam Sileceği 59,95 TL 

  • Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 119 TL 

  • 4 Parça Oto Paspas 449 TL

Uzaktan Kumandalı Metal Mini Araba 399 TL

  • Karavanlı Metal Çek Bırak Araba 199 TL

  • Soft Dart Atar Alfa 219 TL 

  • Yazı Tastası 149 TL 

  • Klasik Motosiklet 119 TL

  • Oyuncak ATV 100 TL

  • Pelüş Dinazor 699 TL 

  • Top Ayaklı Pelüş 249 TL 

  • Pilsan 120 Parça Mikro Blok Set 299 TL 

  • Barbie Öğretmen Bebek 599 TL 

  • Barbie Peri Bebek  299 TL 

  • Lisanslı Çocuk Pijama Takımı 349 TL 

  • Polly Pocket ve Arkadaşları 149 TL 

  • Sürtmeli İş Makineleri 129 TL 

  • Pilli Modern Lavabo 649 TL 

  • The Kitap Neden Serisi 39,95 TL 

  • Dede Toplu Yapı Blokları 249 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde; 

  • 8'li Selpak Extra Yağ Emici Havlu 105 TL 

  • 2x50 ml Colgate Optik White Çay Kahve Tütün Diş Macunu 130 TL 

  • 1+1 Colgate Total Diş Fırçası 90 TL 

  • 8'li Ülker Kremalı Bisküvi 59 TL 

  • 1480 ml Omo Express Fresh Sıvı Deterjan Çeşitleri 189 TL

