İlişkilerde Bir Anda Ortadan Kaybolan 5 Burç: Ghosting Ustaları

Terazi burcu huzuru bozan her türlü durumdan uzak durmak ister. Bir ilişkide işler yolunda gitmediğinde karşısındaki kişiye hislerini doğrudan söylemek yerine iletişimi yavaşça azaltır ve sonunda tamamen ortadan kaybolur. Onlara göre bu yöntem gereksiz tartışmaları önler, hatta zarif bir ayrılık şeklidir.

Ancak karşı taraf, hiçbir açıklama yapılmadan biten bu süreci anlamakta zorlanır ve kırgınlık yaşayabilir. Terazi için önemli olan, kendi iç dengesini korumaktır ve bu uğurda karşısındakini habersizce hayatından çıkarabilir.