İlişkilerde Bir Anda Ortadan Kaybolan 5 Burç: Ghosting Ustaları

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.08.2025 - 15:07

İlişkilerde “ghosting” yani hiçbir açıklama yapmadan bir anda ortadan kaybolma, hem kırıcı hem de şaşırtıcı bir durum. Bazı insanlar bu yöntemi, yüzleşmekten daha kolay buluyor. Astrolojiye göre bazı burçlar ise bu konuda daha eğilimli. Onları tanımak, olası bir kayboluş karşısında hazırlıklı olmanızı sağlayabilir. İşte ilişkilerde ghosting yapma ihtimali yüksek 5 burç.

Kaynak

Terazi: Yüzleşmek Yerine Sessizce Uzaklaşmayı Tercih Eder

Terazi burcu huzuru bozan her türlü durumdan uzak durmak ister. Bir ilişkide işler yolunda gitmediğinde karşısındaki kişiye hislerini doğrudan söylemek yerine iletişimi yavaşça azaltır ve sonunda tamamen ortadan kaybolur. Onlara göre bu yöntem gereksiz tartışmaları önler, hatta zarif bir ayrılık şeklidir. 

Ancak karşı taraf, hiçbir açıklama yapılmadan biten bu süreci anlamakta zorlanır ve kırgınlık yaşayabilir. Terazi için önemli olan, kendi iç dengesini korumaktır ve bu uğurda karşısındakini habersizce hayatından çıkarabilir.

Boğa: Gereksiz Yüzleşmelerden Kaçınır ve Sessizliği Seçer

Boğa burcu sakinliğini bozacak tartışmalardan uzak durur. İstediğinde yüzleşebilir ancak buna gerek duymadığında sessizce çekip gitmeyi tercih eder. Onun için kısa süreli ilişkileri kötü anılarla bitirmek yerine aklında olumlu haliyle bırakmak daha önemlidir. 

Bazen de karar vermek için uzun süre bekler, her detayı düşünür ama sonunda uyumsuz olduklarına kanaat getirir. Bu noktada net bir veda yerine, iletişimi yavaş yavaş keserek ilişkiyi sonlandırır. Karşı taraf ise bu durumu çoğunlukla aniden gelişmiş gibi algılar.

Başak: Daha İyi Bir Seçenek Görürse Hiç Haber Vermeden Kaybolur

Başak burcu ilişkilerde titiz ve seçicidir. Partneri beklentilerini karşılamadığında ve daha uyumlu birini gördüğünde, açıklama yapmadan uzaklaşabilir. Ona göre yanlış bir ilişkiyi sürdürmek yerine potansiyel gördüğü fırsata yönelmek daha mantıklıdır. 

Bu davranış, karşı taraf için sert bir hayal kırıklığı yaratabilir. Başak, kendi zihninde bunun en mantıklı çözüm olduğuna inanır ve karşı tarafın bir süre sonra durumu anlayacağını düşünür. Bu yüzden ilişkiyi kurtarmak yerine tamamen bitirmeyi seçer.

İkizler: Sıkıldığında Sessizce Ortadan Kaybolur

İletişimi güçlü olan İkizler burcu, ilişkiyi bitirme noktasına geldiğinde şaşırtıcı şekilde sessizleşebilir. Eğer partneri onu yeterince heyecanlandırmıyorsa ya da sohbetten keyif almıyorsa, uzun bir açıklama yapmak yerine aniden iletişimi keser.

Dikkatini çeken başka bir şey olduğunda ilgisini kolayca başka yöne çevirebilir. İkizler için bu, gereksiz uzatmaları önlemenin hızlı ve pratik bir yoludur. Ancak bu durum karşı tarafta aniden terk edilmiş hissi yaratır ve çoğu zaman soru işaretleri bırakır.

Yay: Terk Edilmeden Önce İlk Adımı Atar

Yay burcu, karşısındaki kişinin yeterince ilgi göstermediğini ya da çaba harcamadığını hissederse hemen harekete geçer. Ghosting’i adeta bir savunma mekanizması olarak kullanır; yani terk edilmeden önce terk eder. Açık sözlü olduğu için istemeden kırıcı şeyler söylemektense tamamen ortadan kaybolmayı daha uygun bulur. 

Ona göre bu, iki tarafın da daha az yara almasını sağlar. Ancak karşı taraf için bu beklenmedik kayboluş, ilişkide hiçbir sorun yokmuş gibi görünen bir dönemde bile gelebilir.

