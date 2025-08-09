İlişkilerde Bir Anda Ortadan Kaybolan 5 Burç: Ghosting Ustaları
İlişkilerde “ghosting” yani hiçbir açıklama yapmadan bir anda ortadan kaybolma, hem kırıcı hem de şaşırtıcı bir durum. Bazı insanlar bu yöntemi, yüzleşmekten daha kolay buluyor. Astrolojiye göre bazı burçlar ise bu konuda daha eğilimli. Onları tanımak, olası bir kayboluş karşısında hazırlıklı olmanızı sağlayabilir. İşte ilişkilerde ghosting yapma ihtimali yüksek 5 burç.
Terazi: Yüzleşmek Yerine Sessizce Uzaklaşmayı Tercih Eder
Boğa: Gereksiz Yüzleşmelerden Kaçınır ve Sessizliği Seçer
Başak: Daha İyi Bir Seçenek Görürse Hiç Haber Vermeden Kaybolur
İkizler: Sıkıldığında Sessizce Ortadan Kaybolur
Yay: Terk Edilmeden Önce İlk Adımı Atar
