Hayranı Kerem Aktürkoğlu'nun Nişanlandığını Öğrenince Gözyaşlarını Tutamadı: "Çocuklar Babanız Kerem Olamadı"

Son dönemde futbol dünyasının parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu bildğiniz üzere. Benfica'da forma giyen genç oyuncu hem futboluyla hem de kişiliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Öyle ki kendisinin dövmesini yaptıranlar bile oldu. Başarılı futbolcu evliliğe ilk adımını attı ve özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimci olarak çalışan Ceren Azak ile nişanlandı. Bu haber Kerem'in bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.