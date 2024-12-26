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Hayranı Kerem Aktürkoğlu'nun Nişanlandığını Öğrenince Gözyaşlarını Tutamadı: "Çocuklar Babanız Kerem Olamadı"

Hayranı Kerem Aktürkoğlu'nun Nişanlandığını Öğrenince Gözyaşlarını Tutamadı: "Çocuklar Babanız Kerem Olamadı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 20:13

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Son dönemde futbol dünyasının parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu bildğiniz üzere. Benfica'da forma giyen genç oyuncu hem futboluyla hem de kişiliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Öyle ki kendisinin dövmesini yaptıranlar bile oldu. Başarılı futbolcu evliliğe ilk adımını attı ve özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimci olarak çalışan Ceren Azak ile nişanlandı. Bu haber Kerem'in bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlandığını öğrenen bir genç kız gözyaşlarını tutamadı.

Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlandığını öğrenen bir genç kız gözyaşlarını tutamadı.

Çektiği manfiest videosunun işe yaramadığını gören genç kadın "Çocuklar özür dilerim, babanız Kerem olamadı" diyerek ağladı.

Çektiği manfiest videosunun işe yaramadığını gören genç kadın "Çocuklar özür dilerim, babanız Kerem olamadı" diyerek ağladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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