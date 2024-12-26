Otopark Değnekçisine Suçüstü: Boş Arsada Sivil Polislerden Para İstedi
Otopark Değnekçisine Suçüstü: Boş Arsada Sivil Polislerden Para İstedi
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi için gelen bir ihbar üzerine olay yerine giderek, bir otopark değnekçisini suçüstü yakaladı. Olay yerine sivil kıyafetlerle giden polisler, ilk önce arabalarını park etti. Ardından ise yanlarına gelen değnekçi onlardan 30 TL talep etti. Sivil polisler o anları kayda aldığı için her şey kameralara anbean yansıdı.
Kaynak: DHA
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Boş bir arsada gelen araçlardan 30 TL alarak değnekçilik yapan İ.H.B. için adli işlem başlatıldı.
Kendisi para almadığını iddia etse de Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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