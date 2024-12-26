Otopark Değnekçisine Suçüstü: Boş Arsada Sivil Polislerden Para İstedi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi için gelen bir ihbar üzerine olay yerine giderek, bir otopark değnekçisini suçüstü yakaladı. Olay yerine sivil kıyafetlerle giden polisler, ilk önce arabalarını park etti. Ardından ise yanlarına gelen değnekçi onlardan 30 TL talep etti. Sivil polisler o anları kayda aldığı için her şey kameralara anbean yansıdı.

Kaynak: DHA