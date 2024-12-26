Meclis’ten Geçti: Bazı Vatandaşların Genel Sağlık Sigortası Borcu Silindi
Meclis’ten Geçti: Bazı Vatandaşların Genel Sağlık Sigortası Borcu Silindi
Devlet Memurları Kanunu’nda değişikler içeren yasa Meclis’ten geçti. Yasanın içerisinde yer alan ve Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşları ilgilendiren kısım da ortaya çıktı. Yeni yasaya göre, 1 Ocak 2015 öncesinden kalan Genel Sağlık Sigortası borçları faizleriyle birlikte silindi. 400 bin vatandaşın, 2 milyarı liralık borcunun silineceği tahmin ediliyor. Aynı dönemdeki borçlarını ödeyen vatandaşlara ise geri ödeme yapılmayacak.
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400 bin vatandaşı yakından ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu, Meclis’ten yeni geçen yasa ile birlikte resmen silindi.
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Yeni yasaya göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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