Meclis’ten Geçti: Bazı Vatandaşların Genel Sağlık Sigortası Borcu Silindi

Devlet Memurları Kanunu’nda değişikler içeren yasa Meclis’ten geçti. Yasanın içerisinde yer alan ve Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşları ilgilendiren kısım da ortaya çıktı. Yeni yasaya göre, 1 Ocak 2015 öncesinden kalan Genel Sağlık Sigortası borçları faizleriyle birlikte silindi. 400 bin vatandaşın, 2 milyarı liralık borcunun silineceği tahmin ediliyor. Aynı dönemdeki borçlarını ödeyen vatandaşlara ise geri ödeme yapılmayacak.