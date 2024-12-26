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Ekonomik Kriz Onları da Vurdu! Madame Tussauds, Legoland ve Sealife Akvaryum Türkiye'ye Veda Ediyor!

Ekonomik Kriz Onları da Vurdu! Madame Tussauds, Legoland ve Sealife Akvaryum Türkiye'ye Veda Ediyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.12.2024 - 12:03

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz Avrupa’nın eğlence devini de vurdu. Merlin Entertainments bünyesinde bulunan Madame Tussauds, Legoland ve Sealife Akvaryum, Türkiye’den çekilme kararı aldı. 

Patronlar Dünyası’ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre eğlence markalarının Türkiye’den çekilme nedeni olarak kârlılık problemi ve ekonomik zorluklar gösterildi. 

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Türkiye’ye 2013 yılında giriş yapan Avrupa’nın eğlence devi Merlin Entertainments Türkiye’den çekilme kararı aldı.

Türkiye’ye 2013 yılında giriş yapan Avrupa’nın eğlence devi Merlin Entertainments Türkiye’den çekilme kararı aldı.

Araştırmalara göre Londra’da her 4 kişiden 1’i şirketin eğlence markalarına gidiyor. Dünyada bu kadar talep gören şirket Türkiye’de beklediğiyle karşılaşmadı.

Şirketin bünyesinde faaliyet gösteren Madame Tussauds, Sealife Akvaryum ve Legoland, Türkiye’ye 1 Ocak 2025’ten itibaren veda edecek.

Şirketin bünyesinde faaliyet gösteren Madame Tussauds, Sealife Akvaryum ve Legoland, Türkiye’ye 1 Ocak 2025’ten itibaren veda edecek.

Madame Tussauds, 2016’da Taksim’de bulunan Grand Pera’da açılışını yapmıştı. Yaklaşık 100 ünlü ismin balmumu heykeli bulunuyor.

Patronlar Dünyası’ndan Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre şirketin Türkiye’den çekilme sebebi olarak yaşanılan kârlılık problemi ve ekonomik kriz gösterildi.

Patronlar Dünyası’ndan Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre şirketin Türkiye’den çekilme sebebi olarak yaşanılan kârlılık problemi ve ekonomik kriz gösterildi.

Kaynak

Sea Life Akvaryum’da 15 binden fazla deniz canlısı bulunuyor. Buradaki balıkların nakledileceği belirtildi.

Sea Life Akvaryum’da 15 binden fazla deniz canlısı bulunuyor. Buradaki balıkların nakledileceği belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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