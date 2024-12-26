Ekonomik Kriz Onları da Vurdu! Madame Tussauds, Legoland ve Sealife Akvaryum Türkiye'ye Veda Ediyor!
Ekonomik Kriz Onları da Vurdu! Madame Tussauds, Legoland ve Sealife Akvaryum Türkiye'ye Veda Ediyor!
Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz Avrupa’nın eğlence devini de vurdu. Merlin Entertainments bünyesinde bulunan Madame Tussauds, Legoland ve Sealife Akvaryum, Türkiye’den çekilme kararı aldı.
Patronlar Dünyası’ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre eğlence markalarının Türkiye’den çekilme nedeni olarak kârlılık problemi ve ekonomik zorluklar gösterildi.
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Türkiye’ye 2013 yılında giriş yapan Avrupa’nın eğlence devi Merlin Entertainments Türkiye’den çekilme kararı aldı.
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Şirketin bünyesinde faaliyet gösteren Madame Tussauds, Sealife Akvaryum ve Legoland, Türkiye’ye 1 Ocak 2025’ten itibaren veda edecek.
Patronlar Dünyası’ndan Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre şirketin Türkiye’den çekilme sebebi olarak yaşanılan kârlılık problemi ve ekonomik kriz gösterildi.
Sea Life Akvaryum’da 15 binden fazla deniz canlısı bulunuyor. Buradaki balıkların nakledileceği belirtildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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