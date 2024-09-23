Alman Otomotiv Devi İflas Etti
Alman Otomotiv Devi İflas Etti
Küresel ekonomik kriz dünya devlerini de vurdu. Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas etti.
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Küresel ekonomik kriz küçük-büyük tüm işletmeleri etkiliyor. Firmalar art arda konkordato ilan ederken pek çoğu iflas bayrağını çekiyor.
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İflasın son halkasına Alman merkezli otomotiv devi eklendi. Federnfabrik Erwin Lutz, iflas ettiğini duyurdu.
Ekonomim’in merkur.de’den aktardığı habere göre şirket 9 Ağustos’ta Tübingen’deki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulunmuştu.
Otomotiv sektöründe önemli bir şirket olan Federnfabrik Erwin Lutz’un iflas etmesi, otomotiv sektöründeki krizi gözler önüne serdi.
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