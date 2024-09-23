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Alman Otomotiv Devi İflas Etti

Alman Otomotiv Devi İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.09.2024 - 10:24

Küresel ekonomik kriz dünya devlerini de vurdu. Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas etti.

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Küresel ekonomik kriz küçük-büyük tüm işletmeleri etkiliyor. Firmalar art arda konkordato ilan ederken pek çoğu iflas bayrağını çekiyor.

Küresel ekonomik kriz küçük-büyük tüm işletmeleri etkiliyor. Firmalar art arda konkordato ilan ederken pek çoğu iflas bayrağını çekiyor.

İflasın son halkasına Alman merkezli otomotiv devi eklendi. Federnfabrik Erwin Lutz, iflas ettiğini duyurdu.

İflasın son halkasına Alman merkezli otomotiv devi eklendi. Federnfabrik Erwin Lutz, iflas ettiğini duyurdu.

Ekonomim’in merkur.de’den aktardığı habere göre şirket 9 Ağustos’ta Tübingen’deki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulunmuştu.

Ekonomim’in merkur.de’den aktardığı habere göre şirket 9 Ağustos’ta Tübingen’deki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulunmuştu.

Otomotiv sektöründe önemli bir şirket olan Federnfabrik Erwin Lutz’un iflas etmesi, otomotiv sektöründeki krizi gözler önüne serdi.

Otomotiv sektöründe önemli bir şirket olan Federnfabrik Erwin Lutz’un iflas etmesi, otomotiv sektöründeki krizi gözler önüne serdi.

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