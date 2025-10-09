Hacettepe Üniversitesi'nde Yemekhanede Rezervasyon Sistemine Geçildi

Hacettepe Üniversitesi yönetiminin 8 Ekim’de duyurduğu yeni yemekhane kararı, öğrenciler arasında tepki yarattı. Alınan kararla birlikte, artık öğrenciler ve personel yemekhaneye istedikleri saatte giremeyecek. Yeni sistemde yemek yiyebilmek için en az bir hafta önceden rezervasyon yapılması gerekiyor. Rezervasyon bedeli 40 lira olarak belirlenirken, rezervasyon yaptırmadan gelenlerin 50 lira ödemesi istenecek. Aynı gün içinde ikinci kez yemek almak isteyenler ise “misafir ücreti” ödeyerek yararlanabilecek.