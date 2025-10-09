onedio
Hacettepe Üniversitesi'nde Yemekhanede Rezervasyon Sistemine Geçildi

Hakan Karakoca
10.10.2025 - 00:32

Hacettepe Üniversitesi, 8 Ekim Pazartesi günü yaptığı duyuruyla yemekhane uygulamasında değişikliğe gitti. Rektörlük açıklamasına göre üniversite artık “rezervasyonlu yemek” sistemine geçti ve yemek ücretlerine zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle öğrenciler, yemekhaneden yararlanmak için önceden rezervasyon oluşturmak zorunda. Ayrıca rezervasyon saatini kaçıran öğrenciler, ek ücret ödemekle yükümlü olacak.

Rezervasyonsuz yemek yiyen ek ücret ödeyecek.

Hacettepe Üniversitesi yönetiminin 8 Ekim’de duyurduğu yeni yemekhane kararı, öğrenciler arasında tepki yarattı. Alınan kararla birlikte, artık öğrenciler ve personel yemekhaneye istedikleri saatte giremeyecek. Yeni sistemde yemek yiyebilmek için en az bir hafta önceden rezervasyon yapılması gerekiyor. Rezervasyon bedeli 40 lira olarak belirlenirken, rezervasyon yaptırmadan gelenlerin 50 lira ödemesi istenecek. Aynı gün içinde ikinci kez yemek almak isteyenler ise “misafir ücreti” ödeyerek yararlanabilecek.

Yemeğe gidilmezse ücret yanıyor.

Üniversite personeli ve öğrenciler, yalnızca önceden rezervasyon yaptırdıkları zaman yemek hizmetinden yararlanabilecek. Rezervasyon iptal edilirse ücret iade edilmeyecek.

Öğrenciler, bu uygulamaya karşı çıkarak yemekhaneden faydalanmanın özgürce kullanılabilecek temel bir hak olduğunu belirtti.

Üniversite yetkilileri ise kararı savunarak, gerekçesini “gıda israfının önlenmesi” ve “kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması” olarak açıkladı.

