Hacettepe Üniversitesi'nde Yemekhanede Rezervasyon Sistemine Geçildi
Hacettepe Üniversitesi, 8 Ekim Pazartesi günü yaptığı duyuruyla yemekhane uygulamasında değişikliğe gitti. Rektörlük açıklamasına göre üniversite artık “rezervasyonlu yemek” sistemine geçti ve yemek ücretlerine zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle öğrenciler, yemekhaneden yararlanmak için önceden rezervasyon oluşturmak zorunda. Ayrıca rezervasyon saatini kaçıran öğrenciler, ek ücret ödemekle yükümlü olacak.
Rezervasyonsuz yemek yiyen ek ücret ödeyecek.
Yemeğe gidilmezse ücret yanıyor.
