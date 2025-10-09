Burdur'da Yaşanan Olayda Markete Giren Kişi Yiyip, İçip Marketten Ayrıldı

BURDUR’da sabaha karşı ilginç bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerindeki bir marketin camını taşla kırarak içeri girdi. Ancak şüpheli, içeri girdikten sonra alışveriş yapar gibi davrandı. Marketin iç kısmındaki kapıyı açmaya çalışan, ancak başarılı olamayan kişi, dolaplardan aldığı içkiyi içti, ardından cips ve dondurma yedi. Yaklaşık bir saat boyunca içeride kalan şüpheli, daha sonra hiçbir şey almadan marketten ayrıldı.

Sabah saat 06.30 sıralarında iş yerine gelen market sahibi, kırık camı fark ederek durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla içki içip, atıştırmalık yediği anlar dikkat çekti.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay, mahalle sakinleri arasında da şaşkınlık yarattı. Bazı vatandaşlar, “İçeri girmiş ama çalmamış, sadece yemiş içmiş. Böyle şey görülmemiş.” yorumunda bulundu.