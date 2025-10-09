Hamas, ABD ve Arabulucu Ülkelerden Garanti Aldıklarını Söyleyerek "Savaş Sona Erdi" Dedi

Hamas Sözcüsü Kasım da esir değişimi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım, “Esir değişimi dosyası, İsrail’in Hamas’ın sunduğu listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacak” dedi.

İsrail’in hâlâ “Gazze’den çekilme ve Filistinli esir listeleri konusunda oyalama taktikleri” uyguladığını belirten Kasım, bunların “Filistin halkının moralini bozmayı amaçlayan son manevralar” olduğunu ifade etti.

Kasım ayrıca, anlaşmada arabulucuların önemine değinerek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığındaki Amerikan yönetiminin de katılımıyla anlaşmaya varılmasında, Türkiye, Katar ve Mısır önemli bir rol oynadı” dedi.