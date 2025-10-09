Hamas, ABD ve Arabulucu Ülkelerden Garanti Aldıklarını Söyleyerek "Savaş Sona Erdi" Dedi
Hamas, Gazze’de ateşkes sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Örgütün üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, “Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez” ifadelerini kullandı. Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Hayya ise, “Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz” dedi. Hayya, anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını da kapsadığını açıkladı.
Hamas'ın liderlerinden Halil el-Hayya'dan barış sonrası ilk açıklama geldi.
İsrail, belirtilen süreleri saldırı için sonuna kadar kullanmaya çalışıyor.
"Refah kapısı çift taraflı olarak açılacak"
