Hamas, ABD ve Arabulucu Ülkelerden Garanti Aldıklarını Söyleyerek "Savaş Sona Erdi" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.10.2025 - 21:32

Hamas, Gazze’de ateşkes sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Örgütün üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, “Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez” ifadelerini kullandı. Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Hayya ise, “Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz” dedi. Hayya, anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını da kapsadığını açıkladı.

Hamas'ın liderlerinden Halil el-Hayya'dan barış sonrası ilk açıklama geldi.

Gazze’deki Hamas lideri Halil el-Hayya da anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

'Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın açılışını içeriyor' ifadelerini kullandı.

Hayya, savaşın sona erdiğini belirterek, 'ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti' açıklamasında bulundu.

Ayrıca Halil el-Hayya, destek veren tüm taraflara teşekkür etti.

İsrail, belirtilen süreleri saldırı için sonuna kadar kullanmaya çalışıyor.

Hamas Sözcüsü Kasım da esir değişimi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım, “Esir değişimi dosyası, İsrail’in Hamas’ın sunduğu listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacak” dedi.

İsrail’in hâlâ “Gazze’den çekilme ve Filistinli esir listeleri konusunda oyalama taktikleri” uyguladığını belirten Kasım, bunların “Filistin halkının moralini bozmayı amaçlayan son manevralar” olduğunu ifade etti.

Kasım ayrıca, anlaşmada arabulucuların önemine değinerek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığındaki Amerikan yönetiminin de katılımıyla anlaşmaya varılmasında, Türkiye, Katar ve Mısır önemli bir rol oynadı” dedi.

"Refah kapısı çift taraflı olarak açılacak"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
