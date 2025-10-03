Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yaşanan skandal magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? Merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik…
Selena Gomez ve Benny Blanco’nun Yatak Pozu Sosyal Medyayı Salladı
Nejat İşler’e Kafa Atan Muhabirin Akıbeti Belli Oldu
Beyin Anevrizması Geçiren Ahu Yağtu Son Halini Paylaştı
Pelin Akil Menajeriyle Aşk İddialarını Yalanladı
Ayşe Barım 248 Gün Sonra Tahliye Edildi
Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı Boşanıyor
Özcan Deniz'in 'Veda' Sözleri Hayranlarını Endişelendirdi
Victoria’s Secret 2025’te Türkiye’yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Boşandı
Hande Erçel'in Zayıflığı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
İrem Derici ve Melih Künükçü'nün Söz Tarihi Belli Oldu
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
