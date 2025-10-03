onedio
Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.10.2025 - 20:08

27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yaşanan skandal magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? Merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik…

Selena Gomez ve Benny Blanco’nun Yatak Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Selena Gomez ve Benny Blanco’nun düğün gecesine ait yatak pozları sosyal medyada gündem oldu. Çiftin mutluluk dolu anları, X platformunda büyük etkileşim aldı; Selena’nın gelinliği ve düğün detayları da yoğun ilgi gördü.

Nejat İşler’e Kafa Atan Muhabirin Akıbeti Belli Oldu

Beyaz TV muhabiri Tarık Eken, oyuncu Nejat İşler’e kafa attı; olay sosyal medyada gündem oldu. Beyaz TV yönetimi, Eken’in davranışı sonrası gerekli adımları atarken, olay medya dünyasında basın etiği ve profesyonellik tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Beyin Anevrizması Geçiren Ahu Yağtu Son Halini Paylaştı

Ahu Yağtu, beyin anevrizması geçirdikten sonra apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sonrasında sağlık durumu hakkında bilgi paylaşan Yağtu, son halini takipçileriyle paylaştı. Paylaştığı fotoğrafla sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yağtu, takipçilerine teşekkür etti.

Pelin Akil Menajeriyle Aşk İddialarını Yalanladı

Pelin Akil, menajeriyle aşk yaşadığı iddialarını “yalan ve iftira” diyerek yalanladı. Boşanma sonrası çıkan dedikodulara net cevap vererek, özel hayatına saygı gösterilmesini istedi.

Ayşe Barım 248 Gün Sonra Tahliye Edildi

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri kapsamında 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla 248 gün tutuklu kaldıktan sonra, 1 Ekim 2025'te İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Son hali ortaya çıktı.

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı Boşanıyor

Ünlü çift Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, iki yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı. 2022 yılında Roma'da evlenen ikili, sosyal medyada sıkça paylaştıkları romantik karelerle dikkat çekmişti. Ancak, aralarındaki yaş farkı ve ani boşanma kararı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özcan Deniz'in 'Veda' Sözleri Hayranlarını Endişelendirdi

Victoria’s Secret 2025’te Türkiye’yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu

Ünlü oyuncu, 15 Ekim 2025’te New York’ta düzenlenecek Victoria’s Secret Fashion Show’da Türkiye’yi temsil edecek.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Boşandı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve oyuncu eşi Serkan Sağdıç, iki yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla boşanma nedenine açıklık getirdi.

Hande Erçel'in Zayıflığı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Hande Erçel, Milano Moda Haftası'ndan Paris Moda Haftası'na geçerken paylaştığı yeni kombinleriyle dikkat çekti. Ancak, bazı takipçileri Erçel'in son dönemlerdeki ekstra zayıf görünümünü eleştirirken, diğerleri ise övgü yağdırdı.

İrem Derici ve Melih Künükçü'nün Söz Tarihi Belli Oldu

Şarkıcı İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Künükçü'den evlilik teklifi aldı. Çiftin söz tarihi belli oldu.

