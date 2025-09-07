onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama Valilik Kararı Gerekçesiyle İptal Edildi

Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama Valilik Kararı Gerekçesiyle İptal Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.09.2025 - 01:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Turnuva boyunca sergilediği üstün performansla adından söz ettiren Filenin Sultanları, finale kadar namağlup ilerledi. Finali kaybetse de elde edilen ikincilik büyük bir gurur kaynağı oldu ve sporcular taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Bu gururu kutlamak için İstanbul'da özel bir organizasyon hazırlığı vardı ancak kutlamaların iptal edildiği duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kutlama planları valilik yasağına takıldı.

Kutlama planları valilik yasağına takıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Dünya ikinciliği sonrası İstanbul’da yapılması planlanan kutlama için hazırlıklar sürerken, Türkiye Voleybol Federasyonu iptal kararı aldı. Federasyondan yapılan açıklamada, “Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği, İstanbul Valiliği’nin aldığı eylem ve etkinlik yasağı kapsamında iptal edilmiştir” denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklaması şu şekildeydi:

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklaması şu şekildeydi:
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
12
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın