Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama Valilik Kararı Gerekçesiyle İptal Edildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Turnuva boyunca sergilediği üstün performansla adından söz ettiren Filenin Sultanları, finale kadar namağlup ilerledi. Finali kaybetse de elde edilen ikincilik büyük bir gurur kaynağı oldu ve sporcular taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Bu gururu kutlamak için İstanbul'da özel bir organizasyon hazırlığı vardı ancak kutlamaların iptal edildiği duyuruldu.