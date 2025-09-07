onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Valiliği Bazı İlçelerde Eylem ve Gösteri Yasağı Getirildiğini Duyurdu

İstanbul Valiliği Bazı İlçelerde Eylem ve Gösteri Yasağı Getirildiğini Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 19:53

İstanbul Valiliği bu akşam 20.00'den başlayarak 10 Eylül 23.59'a kadar eylem ve gösteri yasağı getirildiğini açıkladı. Yasak tüm İstanbul'da değil belli başlı ilçelerde uygulanacak.

6 ilçede uygulanacak yasakla ilgili uygulamalar ilk dakikadan itibaren başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Valiliği bazı ilçelerde eylem ve gösteri yasağı getirildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği bazı ilçelerde eylem ve gösteri yasağı getirildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: 

'İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
10
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın