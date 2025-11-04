Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş Açıklaması: "Mahkeme Tahliye Kararı Verecektir"
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara Türkiye itiraz etmişti ancak itiraz kabul edilmemişti. AİHM’in kararı sonrasında Demirtaş’ın avukatları da mahkemeye başvurarak tahliye talebinde bulunmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün TBMM’deki grup toplantısı sonrasında gazetecilere 'Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.” demişti.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP’li Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi ile ilgili gazeteci Zafer Şahin’e konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Zafer Şahin’in paylaşımı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Adalet bu ülkede hiç tecelli etmedi, bu şahıs salınırsa hiç şaşırmayacağız. Böylesi bir düzende yaşıyoruz işte !