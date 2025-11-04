onedio
Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş Açıklaması: "Mahkeme Tahliye Kararı Verecektir"

MHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.11.2025 - 19:37

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara Türkiye itiraz etmişti ancak itiraz kabul edilmemişti. AİHM’in kararı sonrasında Demirtaş’ın avukatları da mahkemeye başvurarak tahliye talebinde bulunmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün TBMM’deki grup toplantısı sonrasında gazetecilere 'Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.” demişti. 

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP’li Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi ile ilgili gazeteci Zafer Şahin’e konuştu.

Türkiye’nin AİHM kararlarına aykırı davranmasının hukuken izahı olmadığını söyleyen Yıldız, “idare, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve hukuk devleti olmanın gereği olarak ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa, aynı şekilde AİHM kararını da yerine getirmek durumundadır. Dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Zafer Şahin’in paylaşımı

'MHP lideri Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin açıklamasını MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’a sordum.

İşte cevaplar ..

Türkiye'nin, hem AİHS’nin tarafı olması, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması, hem de bu kabullere aykırı hareket edilmesi hukuken izah edilemez.

Türkiye 1954'te sözleşmeyi onaylamış, 1987'de de bireysel başvuru hakkını tanımış. Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 1990'da kabul etmiştir.

İdare, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve hukuk devleti olmanın gereği olarak ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa, aynı şekilde AİHM kararını da yerine getirmek durumundadır.

Türkiye, AİHM Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına sürenin dolmasına bir gün kala (89. Gün) itiraz etmişti. Panel, Selahattin Demirtaş/Türkiye (no:4) kararının Büyük Daire'ye gönderilmesi talebini reddetti ve karar kesinleşti.

Şimdi, ihlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır ,dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
withlove_

Adalet bu ülkede hiç tecelli etmedi, bu şahıs salınırsa hiç şaşırmayacağız. Böylesi bir düzende yaşıyoruz işte !