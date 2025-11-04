Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş Sözlerine Cevap: "Hayırlı Bir Demeç"

Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı 'Tahliyesi hayırlı olur' sözlerine yanıt verdi.

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi birileri 'terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım diye uğraşıyor. Memlekette 'terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyum var. Erdoğan'ın 'Bundan sonra kayyum istisnaya dönecek' ifadesi var. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin 'Tahliyesi hayırlı olacaktır' demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum.”