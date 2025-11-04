onedio
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş Sözlerine Cevap: "Hayırlı Bir Demeç"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2025 - 14:57

Partisinin meclis grup toplantısında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı 'Tahliyesi hayırlı olur' sözlerine cevap verdi. Özgür “Özel açıklamasında Sayın Bahçeli'nin demeci çok hayırlı bir demeç' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı 'Tahliyesi hayırlı olur' sözlerine yanıt verdi. 

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: 

“Şimdi birileri 'terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım diye uğraşıyor. Memlekette 'terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyum var. Erdoğan'ın 'Bundan sonra kayyum istisnaya dönecek' ifadesi var. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin 'Tahliyesi hayırlı olacaktır' demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum.”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
