onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ferrari İçerisinde Mahsur Kalan Genç: "Abi Arabadan İnemedim"

Ferrari İçerisinde Mahsur Kalan Genç: "Abi Arabadan İnemedim"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.08.2025 - 10:22

İçerik Devam Ediyor

TikTok’ta “roseheustw” kullanıcı adı ile paylaşımlarda bulunan bir genç, mağazada satılan Ferrari marka lüks aracı denemek istedi. Aracın içerisine sorunsuz şekilde giren genç, çıkmak isterken ise zor anlar yaşadı. Aracın kapısının nasıl açılacağını bulamayınca panik yaşayan sosyal medya kullancısı mağazada bulunan personellerden yardım istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte "C2 seviye garibanlık" başlığı ile yapılan paylaşım. 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın