Ferrari İçerisinde Mahsur Kalan Genç: "Abi Arabadan İnemedim"

TikTok’ta “roseheustw” kullanıcı adı ile paylaşımlarda bulunan bir genç, mağazada satılan Ferrari marka lüks aracı denemek istedi. Aracın içerisine sorunsuz şekilde giren genç, çıkmak isterken ise zor anlar yaşadı. Aracın kapısının nasıl açılacağını bulamayınca panik yaşayan sosyal medya kullancısı mağazada bulunan personellerden yardım istedi.
İşte "C2 seviye garibanlık" başlığı ile yapılan paylaşım. 👇
