Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Merak Edilen Sorulara Yanıt Verdi!
Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'de Sözün Özü programında açıklamalarda bulunuyor. Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün gündemini değerlendirirken taraftarının merak ettiği sorulara yanıt veriyor.
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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keşke senin ve başkanın yerine de yabancı birileri olabilseydi kesin şampiyon olurdu fenerbahçe.
Lütfen bu kafa yapısıyla bi 3-5 sene daha devam edin olur mu? Yapacak çok şeyimiz var. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️