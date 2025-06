Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Merak Edilen Sorulara Yanıt Verdi!

'Spor dünyasının içinden çıktım ve geri döndüm. Geri döndüğümde şunu gördüm, bizim muhabirlik zamanlarımızda biz cennette yaşıyormuşuz. Böyle bir masumiyet içinde olan bir dünyamız vardı. İş değişmiş. Şu anda işin bu tarafı, sosyal medyada etkileşim adına, paralı satın alınan gruplarla iş başka bir yere geçmiş. Ben kendi görevimi layıkıyla, namusumla yaptım. Fenerbahçe tarafında gördüğüm, her gün bir yalan, her gün bir iftira, her gün provokasyon. Ben kendimden eminim. Kendi işimi bir saniye bile eksiltmeden, bütün yönetime de şahidim. Bir hep birlikte gecemizi gündüzümüze kattık ve bir şeyler yaptık. Finansal olarak bir şeyler yaptık ama karşı taraf pislik çukuru. Bir tane kadın var, geçen önüme geldi. Benimle ilgili iftira atıyor, midem bulandı. 'Acun, Arda'yı getirecek' diye bir şey demiş kadın. Arda Turan'ı getirecek demiş. Bir haber almış olamaz. Amacı provokasyon. Ne yaparız da zarar veririz diye bir kafa yapısı.'