Ezhel, Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Olayları Ele Aldığı “Utanıyorum” Şarkısıyla Yankı Uyandırdı

Ve o günlerden bugünlere gündeme her daim damga vuran isimlerden oldu. Cesaretiyle dikkat çeken ünlü rapçi, ülkemizde yaşanan toplumsal olaylara dair duruşunu belli etmekten hiçbir zaman çekinmemişti. Şimdiyse “Utanıyorum” adlı parçasıyla sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu.