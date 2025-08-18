onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ezhel, Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Olayları Ele Aldığı “Utanıyorum” Şarkısıyla Yankı Uyandırdı

Ezhel, Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Olayları Ele Aldığı “Utanıyorum” Şarkısıyla Yankı Uyandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.08.2025 - 13:54

Ünlü rapçi Ezhel, müzik camiasındaki dik duruşuyla sık sık gündeme gelen isimlerden. Geçtiğimiz günlerde de “Türklüğümden utanıyorum” sözleriyle konuşulmuş, yanlış anlaşıldığına dair öfkelenerek açıklama yapmıştı. Şimdiyse toplumsal olaylara dair yazdığı “Utanıyorum” adlı parçasını yayınladı. Gelin detaylara geçelim!

“Türklüğümden utanıyorum” sözlerinin detaylarına burada yer vermiştik. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin bir de şarkıyı dinleyelim! 👇

Büyük çıkışını 2017 yılındaki şarkılarıyla yakalamıştı kendisi.

Büyük çıkışını 2017 yılındaki şarkılarıyla yakalamıştı kendisi.

Ve o günlerden bugünlere gündeme her daim damga vuran isimlerden oldu. Cesaretiyle dikkat çeken ünlü rapçi, ülkemizde yaşanan toplumsal olaylara dair duruşunu belli etmekten hiçbir zaman çekinmemişti. Şimdiyse “Utanıyorum” adlı parçasıyla sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın