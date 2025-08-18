Ezhel, Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Olayları Ele Aldığı “Utanıyorum” Şarkısıyla Yankı Uyandırdı
Ünlü rapçi Ezhel, müzik camiasındaki dik duruşuyla sık sık gündeme gelen isimlerden. Geçtiğimiz günlerde de “Türklüğümden utanıyorum” sözleriyle konuşulmuş, yanlış anlaşıldığına dair öfkelenerek açıklama yapmıştı. Şimdiyse toplumsal olaylara dair yazdığı “Utanıyorum” adlı parçasını yayınladı. Gelin detaylara geçelim!
Gelin bir de şarkıyı dinleyelim! 👇
Büyük çıkışını 2017 yılındaki şarkılarıyla yakalamıştı kendisi.
