13 Yıllık Aşkıyla Evlenen Oyuncu Taner Rumeli Düğünlerinde Tüm Kurtlarını Döktü!

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.08.2025 - 12:52

Ünlü oyuncu Taner Rumeli’nin düğününden görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Ceyda Aşık ile 13 yıldır süregelen ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, ilk düğünlerini gelinimizin memleketi olan Tekirdağ’da gerçekleştirdi. Doyasıya eğlenen çift, izleyenlere tebessüm ettirdi. Gelin detaylara geçelim!

İşte o anlar 👇

Taner Rumeli, özellikle İnadına Aşk dizisiyle ismini hafızalarımıza kazımıştı.

Ardından ise birçok projede yer aldı. Sektörün başarılı ve sevilen isimlerinden olan Rumeli ve Ceyda Aşık geçtiğimiz aylarda nişanlanarak ilişkilerini bir üst seviyeye taşımışlardı.

Aileleri ve sevdiklerinin huzurunda samimi bir nişan yapmışlardı.

İkili o günden pozlarıyla da beğenileri toplamıştı. Düğün ne zaman diye düşünülürken beklenen an geldi. Çifte düğün yapacak olan Rumeli ve Ceyda Aşık, ilk düğünlerini Tekirdağ’da gerçekleştirdi. Önümüzdeki cumartesi günü ise Rumeli’nin memleketi Ankara’da ikinci düğünlerini yapacaklar. Mutluluklar diliyoruz!

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
