13 Yıllık Aşkıyla Evlenen Oyuncu Taner Rumeli Düğünlerinde Tüm Kurtlarını Döktü!
Ünlü oyuncu Taner Rumeli’nin düğününden görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Ceyda Aşık ile 13 yıldır süregelen ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, ilk düğünlerini gelinimizin memleketi olan Tekirdağ’da gerçekleştirdi. Doyasıya eğlenen çift, izleyenlere tebessüm ettirdi. Gelin detaylara geçelim!
İşte o anlar
Taner Rumeli, özellikle İnadına Aşk dizisiyle ismini hafızalarımıza kazımıştı.
Aileleri ve sevdiklerinin huzurunda samimi bir nişan yapmışlardı.
